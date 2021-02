On a dit à Boris Johnson qu’il « avait l’air beaucoup mieux », alors qu’il regardait une retraité de 97 ans recevoir sa première dose du vaccin Covid-19.

Plus tôt ce soir, le premier ministre a partagé des images d’une conversation avec Jeanette, une retraitée vivant actuellement dans une maison de retraite.

Le retraité est l’une des 9,3 millions de personnes à travers la Grande-Bretagne à avoir reçu leur première dose d’un vaccin Covid, selon les chiffres du gouvernement partagés aujourd’hui.

Avant de recevoir son coup, Jeanette a eu la chance de rattraper le Premier ministre – et a même réussi à lui faire un compliment.

Boris Johnson a regardé en direct pendant que Jeanette, 97 ans, résidente du foyer de soins, recevait sa première dose du vaccin Covid-19. Avant de pouvoir recevoir le coup, la retraitée a félicité la perte de poids du Premier ministre en disant: « Vous avez l’air beaucoup mieux »

Le retraité a déclaré à M. Johnson: « Vous avez l’air beaucoup mieux », alors qu’ils se saluaient lors d’un appel vidéo.

Le Premier ministre a semblé surpris au début, demandant: « Qui je suis ou vous êtes? » Il l’a ensuite remerciée pour ses aimables paroles.

L’été dernier, le Premier ministre a révélé qu’il avait perdu plus d’une pierre après avoir révélé qu’il était « trop gros », lorsqu’il a été hospitalisé pour Covid-19.

M. Johnson a ensuite regardé en direct Jeanette souri pendant qu’elle recevait son vaccin.

M. Johnson a remercié Jeanette, avant de regarder la retraitée recevoir le vaccin de sa maison de soins plus tôt dans la journée

Jeanette a souri alors qu’elle recevait sa première dose de vaccin – le deuxième cycle étant attendu dans les 12 prochaines semaines

Quelques secondes après que le jab ait été administré, le PM a remarqué: «Regardez ça, vous n’avez même pas cligné des yeux Jeanette. Tu étais génial, je te regardais.

Il a eu la chance de rembourser un compliment après avoir entendu que le pensionnaire du foyer de soins était âgé de 97 ans.

Il a plaisanté: «Wow. Jeanettte tu ne le regarde pas. Fantastique, vous avez l’air merveilleusement en bonne santé. Dans quelques semaines, vous devriez obtenir une immunité contre Covid, cela augmentera progressivement.

Le Premier ministre a ajouté: « C’est formidable de voir les vaccinations entrer dans les bras des gens, c’est formidable de voir comment tout se passe si bien.

«Je sais que vous avez vécu une période difficile, votre maison de soins a beaucoup souffert. Il y a donc de très nombreux foyers de soins à travers le pays. Vous faites brillamment.

Les images ont été partagées sur Twitter quelques heures après que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a révélé que près d’un million de doses de vaccin avaient été administrées à Britaikn au cours du week-end.

Boris Johnson, impressionné, a complimenté Jeanette en retour, expliquant comment elle avait courageusement reçu le coup, avant de dire qu’elle avait l’air « merveilleusement en bonne santé »

Le secrétaire à la Santé a déclaré que ceux qui avaient reçu une première dose du médicament vital comprenaient plus de la moitié des plus de 70 ans, plus neuf sur 10 des plus de 80 ans.

Cela s’est produit alors que la Grande-Bretagne enregistrait aujourd’hui le moins de décès quotidiens de coronavirus depuis décembre, avec 406 victimes supplémentaires alors que la deuxième vague continue de baisser.

Les chiffres du ministère de la Santé montrent également que les cas continuent de baisser, atteignant un creux de sept semaines de 18 607 tests positifs.

Les données du gouvernement ont également révélé que 322000 autres vaccins Covid avaient été distribués dimanche, ce qui signifie que 9,3 millions de Britanniques ont maintenant reçu leur première dose.

Le No10 a promis de vacciner 13,9 millions de personnes les plus vulnérables d’ici la mi-février, afin de commencer à assouplir les restrictions de verrouillage.

Lors de la conférence de presse de Downing Street ce soir, M. Hancock a déclaré: « Nous avons visité chaque foyer de soins avec des résidents plus âgés en Angleterre et offert des vaccins à tous leurs résidents et à leur personnel – cela a été un exemple incroyable de santé et de protection sociale travaillant ensemble. »