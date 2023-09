Une résidence unifamiliale se vend à San Ramon pour 2,4 millions de dollars

2765, promenade Ascot – Google Street View

Une maison spacieuse située dans le bloc 2700 d’Ascot Drive à San Ramon a de nouveaux propriétaires. La propriété de 3 367 pieds carrés, construite en 1980, a été vendue le 30 août 2023 pour 2 380 000 $, soit 707 $ le pied carré. Cette maison à deux étages offre un agencement spacieux avec quatre chambres et trois salles de bains. La propriété est équipée de la climatisation centrale. De plus, la maison comprend un garage attenant pour deux voitures, offrant un espace généreux pour les véhicules et les besoins de stockage. La cour arrière de la propriété comprend également une piscine.

Ces maisons voisines ont également été récemment vendues :