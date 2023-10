Une résidence unifamiliale à Saratoga se vend pour 4,3 millions de dollars

13751, promenade Prune Blossom – Google Street View

Une maison de 2 758 pieds carrés construite en 1975 a changé de mains. La propriété spacieuse située dans le bloc 13700 de Prune Blossom Drive à Saratoga a été vendue le 8 septembre 2023. Le prix d’achat de 4 300 000 $ équivaut à 1 559 $ le pied carré. Cette maison de plain-pied offre un aménagement spacieux avec quatre chambres et trois salles de bains. A l’intérieur, une cheminée ajoute du cachet à la maison. De plus, la maison comprend un garage pour deux voitures, offrant un espace généreux pour les véhicules et les besoins de stockage.

D’autres maisons ont récemment changé de mains à proximité :