Une résidence pour retraités à Chase évacuée en raison d’une menace d’incendie de forêt

Interior Health a évacué la résidence pour personnes âgées Parkside Community à Chase en raison de l’incendie de forêt du lac Lower East Adams.

La zone est en état d’alerte d’évacuation et 53 personnes en résidence assistée ont été déplacées de l’établissement vers d’autres établissements à Kamloops et dans les environs vendredi soir, a déclaré Interior Health samedi après-midi.

Interior Health dit qu’il a contacté directement les familles pour les informer de l’emplacement de leurs proches.

Les évacuations s’ajoutent à la réinstallation de personnes de huit autres établissements au sein de Interior Health. Trente résidents ont été déplacés de la résidence pour retraités Highlands à Kelowna; 98 ont été déplacés de Brandt’s Creek Mews à Kelowna; 115 du Glenmore Lodge de Kelowna’ 48 ont été déplacés du Lake Country Lodge à Lake Country; 112 du Lakeview Lodge à West Kelowna; 126 de la résidence The Vineyards à Kelowna; 186 du village de Smith Creek à West Kelowna; et 95 du Brookhaven Care Centre à West Kelowna.

Interior Health a mis en place une ligne téléphonique où les familles peuvent recevoir des mises à jour sur l’emplacement de leurs proches. Le numéro est le 1-833-469-9800. Les heures d’ouverture seront du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h, et le samedi et le dimanche de 8 h à 20 h. Ceux qui appellent après les heures peuvent laisser un message pour être rappelés.

IH conseille à toute personne nécessitant des soins d’urgence de contacter le 911 ou de se rendre au Royal Inland Hospital ou aux centres de soins d’urgence et primaires les plus proches, au besoin. IH veille également à ce que les clients de la communauté continuent d’avoir accès aux services de santé dont ils ont besoin, quel que soit leur emplacement.

Les établissements de soins déterminent le calendrier des évacuations, IH prenant en charge les demandes spécifiques telles que le transport ou les lits.

«Cela reste une situation en évolution rapide et nous travaillons en étroite collaboration avec la municipalité, le district régional et le BC Wildfire Service pour garantir que des précautions sont en cours pour protéger les patients, les clients et les personnes en soins de longue durée», a déclaré IH samedi après-midi.

Ceux qui ont besoin de soutien pendant cette crise sont encouragés à appeler la BC Crisis Line au 310-6789.

On rappelle à tous de se préparer aux incendies de forêt et aux cieux enfumés à mesure que la qualité de l’air se détériore en visitant : https://www.interiorhealth.ca/wildfires.

Brendan Shykora

BC Wildfires 2023Évacuation en cas d’incendieSalmon ArmSeniorswildfire