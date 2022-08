Une requête pour outrage au tribunal sera déposée contre des responsables de l’AICF, déclare Ravindra Dongre

Poursuivant son combat juridique contre la All India Chess Federation (AICF) pour avoir occupé son poste de secrétaire, Ravindra Dongre va bientôt déposer une requête pour outrage au tribunal devant la Haute Cour de Delhi.

“La préparation est en cours”, a déclaré Dongre à l’IANS lorsqu’il a été interrogé sur le dépôt d’une plainte pour outrage contre l’AICF et ses responsables. L’affaire sera contre la décision de l’AICF de nommer son vice-président Vipnesh Bhardwaj au poste de secrétaire par intérim le 23 août.

L’assemblée générale de l’AICF, le 23 août, a ratifié la décision du président Dr Sanjay Kapoor de nommer Bhardwaj comme secrétaire par intérim. Le poste de secrétaire du corps d’échecs était devenu vacant après que la Cour suprême eut ordonné en juin que Bharat Singh Chauhan ne puisse occuper ce poste que 15 août, citant l’Olympiade d’échecs imminente qui se tiendra en Inde.

La Haute Cour de Delhi avait, le 2 juin, renversé Chauhan au poste de secrétaire de l’AICF car son élection violait le Code national de développement du sport. la Haute Cour de Delhi.

“Conformément aux ordonnances ci-dessus et conformément au Code national du sport, je sollicite le poste de secrétaire de l’AICF à partir du 16 août 2022. Je vous demande également de bien vouloir donner le mot de passe de l’e-mail officiel du secrétaire AICF et le lien Web de l’AICF. S’il vous plaît, veuillez aider à la remise en douceur de tous les comptes bancaires de l’AICF et de ses finances connexes », avait déclaré Dongre à Kapoor dans un e-mail. une nouvelle commande après avoir donné des opportunités à tous les intéressés dans un délai de quatre semaines.

Le 22 août, la Haute Cour de Delhi a réitéré son ordonnance antérieure de renverser Chauhan. Il s’est présenté à la réélection et, conformément au Code national de développement du sport, un titulaire de poste pour un deuxième mandat successif doit obtenir une majorité d’au moins les deux tiers des voix exprimées.

En cas de carence, le candidat serait réputé avoir perdu les élections et le poste serait ensuite pourvu selon la procédure normale parmi des candidats autres que le titulaire du poste candidat à sa réélection. Une situation similaire s’était produite en 1985 mais pour Poste de président.

« Aux élections de 1985 à l’AICF, B. Varma, président, briguait sa réélection. Il était opposé par l’industriel N. Mahalingam. Alors que Varma a obtenu plus de voix, il n’a pas pu rassembler une majorité des deux tiers. Ensuite, Mahalingam, le seul candidat, est devenu président », a déclaré le maître international Atanu Lahiri à l’IANS. Lahiri a déclaré que Dongre était le seul candidat au poste de secrétaire lors des élections tenues l’année dernière.

Dongre a déclaré : « En 1985, deux factions ont combattu les élections. Comme Varma n’a pas obtenu la majorité des deux tiers, il est sorti. Et comme il n’y avait pas d’autre candidat au poste de président autre que Mahalingam, il a pris la tête de l’AICF. S’il y avait eu plus de deux candidats, il y aurait eu une réélection.” doit mettre fin à la violation et s’assurer que le Code est suivi par l’AICF dans le bon esprit.

