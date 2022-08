Une reprise frustrante pourrait être le signe avant-coureur d’un ouragan pour le Sud

EUTAW, Ala. (AP) – Il n’y a pas grand-chose dans le comté de Greene, un endroit qui se distingue même dans l’ouest appauvri de l’Alabama pour son indigence. Ainsi, la tornade qui s’est abattue sur l’une de ses zones les plus densément peuplées, une communauté de logements remplie de personnes âgées et de familles à faible revenu, a été ressentie comme un coup particulièrement cruel.

Des vents tourbillonnants ont arraché les toits des appartements, renversé les murs et brisé les fenêtres. Eula Dell Lanier, 64 ans, a crié à Dieu lorsque sa maison s’est effondrée. “J’appelais Jésus alors que les murs tombaient”, a-t-elle déclaré.

Pourtant, la tornade n’était pas l’un des monstres mémorables qui dévaste tant de personnes dans le sud ou le Midwest ; personne n’a été tué ou même grièvement blessé. Alors qu’environ 40 maisons du développement de 200 unités ont été endommagées, seule une poignée était aussi mauvaise que la maison de Lanier.

Pourtant, la reprise semble difficile à certains résidents près de quatre mois plus tard en raison de ce que les responsables du logement disent être des pénuries de travailleurs et de fournitures, l’isolement géographique et la léthargie causée par la pauvreté générationnelle. Et avec ce qui est généralement la pire partie de la saison des ouragans à venir pour la côte américaine du golfe du Mexique, l’expérience de William McKinley Branch Heights – du nom d’un leader des droits civiques de la région – montre à quel point il peut être difficile de passer d’une catastrophe même petite quand la vie était un combat auparavant.

La maison de Lanier a été lourdement endommagée par la tornade du 13 avril et elle vit maintenant dans un petit appartement de remplacement à proximité. Elle est tellement triste des dommages et des débris persistants qu’elle ne conduit pas jusqu’à son ancienne maison, où des murs de briques émiettés reposent toujours dans la cour et un trou dans le toit laisse entrer la pluie. L’intérieur pue la moisissure et le mildiou.

“Vous venez à Branch Heights et voyez tout ça et c’est comme s’ils n’essayaient même pas de le nettoyer. C’est déprimant, et ça semble si lent », a-t-elle déclaré. Dans une communauté de maisons privées et d’appartements subventionnés par le gouvernement, Lanier était propriétaire de sa maison et a une assurance, mais les réparations n’ont pas encore commencé.

Bien que la région n’ait pas été éligible à l’aide de l’Agence fédérale de gestion des urgences parce que les dégâts n’étaient pas assez graves, les responsables disent qu’ils s’efforcent de réparer la communauté et que de nombreux progrès ont été réalisés.

La Coalition rurale de l’Alabama pour les sans-abri a fourni 30 000 $ pour un logement temporaire à des dizaines de résidents, qui se sont installés dans un petit motel pendant deux mois car aucun autre endroit n’était disponible dans le comté rural. Les autobus scolaires ont été redirigés vers l’EconoLodge et les donateurs ont fourni des vêtements, des chaussures, de la nourriture, des cartes-cadeaux et plus encore aux victimes. Les entrepreneurs réparent encore des appartements dans des températures estivales étouffantes. Environ 125 résidents déplacés par la tempête sont de retour à Branch Heights, bien que dans des maisons temporaires.

Pourtant, Anita Lewis, directrice exécutive de la Greene County Housing Authority, a entendu les plaintes concernant ce qui ressemble à une reprise au ralenti pour certains.

“Ce n’était pas une tempête majeure, mais en raison de la taille du développement, c’était majeur pour nous”, a déclaré Lewis. “C’était dévastateur pour les familles et la communauté.”

Le chef d’un groupe qui fournit une assistance dans certaines des régions les plus pauvres de l’Alabama s’inquiète de ce que la reprise à Branch Heights pourrait laisser présager pour d’autres parties défavorisées de la région de la côte du Golfe qui pourraient être touchées cet été.

“Je pense qu’une catastrophe majeure comme un ouragan pourrait être dévastatrice pour notre région”, a déclaré Cynthia Burton, directrice exécutive des programmes de service communautaire de l’ouest de l’Alabama, qui a aidé à Eutaw et opère dans 10 comtés.

Faible en termes de tornade, les vents de la tornade ont culminé à 90 mph (145 km/h) alors qu’elle parcourait environ 18 miles (29 kilomètres) à travers une zone à près de 90 miles (145 kilomètres) au sud-ouest de Birmingham. L’ensemble du comté ne compte que 7 600 habitants, dont 80% sont noirs, et il a généralement l’un des pires taux de chômage de l’État. Près de 30 % de ses habitants vivent dans la pauvreté.

L’absence d’un groupe organisé de bénévoles en cas de catastrophe dans le comté de Greene a compliqué la reprise à Eutaw car la coordination des besoins et des solutions était plus difficile, selon Melinda Stallworth du Bureau des services bénévoles du gouverneur, qui aide toujours au travail. L’agence espère organiser un groupe d’ici quelques semaines, avant que la saison des ouragans ait une chance de s’intensifier, a-t-elle déclaré.

“La récupération prend un certain temps en premier lieu”, a-t-elle déclaré. “Avec ces luttes supplémentaires, cela prend plus de temps.”

La plupart des maisons sont correctes à Branch Heights, mais des bâches bleues, des murs fracturés et des tas de débris sont encore visibles dans certaines rues. Le mélange de logements gouvernementaux et de maisons privées complique la reprise, a déclaré le directeur du logement.

Mais Branch Heights n’est pas le seul endroit où lutter après une catastrophe naturelle.

Sur la côte de la Louisiane, certains membres de communautés amérindiennes vivent dans l’épave de l’ouragan de catégorie 4 Ida près d’un an plus tard, et les habitants de la campagne de Mayfield, dans le Kentucky, sont toujours en train de reconstruire après qu’une grande partie de la ville a été détruite lors d’une épidémie de tornade qui a tué environ 90 personnes. personnes dans le Midwest et le Sud en décembre.

Les communautés les plus pauvres ont souvent plus de mal à se remettre des catastrophes naturelles que les endroits plus riches car elles reçoivent moins d’aide, ont moins d’assurance, moins de crédit et manquent de ressources pour demander de l’aide, selon le Wharton Risk Management and Decision Processes Center de l’Université de Pennsylvanie. Plus d’aide, une meilleure préparation et des processus de demande plus simples sont nécessaires, a-t-il constaté.

Lewis a déclaré qu’il est difficile de réparer une résidence lorsque le magasin de fournitures pour la maison à grande surface le plus proche se trouve à environ 35 miles (56 kilomètres) à Tuscaloosa. Les dégâts n’étaient pas suffisants pour entraîner une déclaration de catastrophe, a-t-elle déclaré, de sorte que seule une aide extérieure limitée était disponible.

Des groupes privés et l’État ont aidé, a-t-elle dit, mais le centre communautaire au milieu de Branch Heights est toujours ouvert des mois plus tard. Une salle de sport pleine d’articles donnés ne peut être ouverte que de temps en temps en raison des dommages structurels et du manque de main-d’œuvre, a-t-elle déclaré.

Juste en bas de la rue du centre communautaire, Jacqueline Allen se demande ce qui pourrait bien vivre dans un énorme tas de débris près de chez elle des mois après la tornade. Un enfant a monté un hoverboard sous le soleil brûlant de l’été à quelques mètres du désordre.

“Nous craignons que des serpents et d’autres choses n’entrent là-bas”, a-t-elle déclaré. “Il fait chaud et ils déménagent, et il y a des enfants qui habitent juste à côté.”

Jay Reeves, l’Associated Press