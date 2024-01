Une réponse pour la Palestine et Israël – Chrétiens de la Lettre Rouge

Savoir comment répondre aux crises actuelles à Gaza et en Israël est une tâche difficile. En tant que chrétien, mon appel est de vaincre le mal non pas par le mal, mais plutôt par le bien. (Romains 12 :21) Le message de Jésus est majoritairement du côté de l’amour comme réponse à la haine, de la bonté comme réponse au mal, tendant l’autre joue même si chaque centimètre de notre être nous dit de lever le poing à la place. Au lieu de soutenir un camp ou l’autre, je crois que l’appel des chrétiens est de pardonner et de ne pas prendre part à l’histoire polarisante de notre espèce.

Certains pensent que cette approche relève du Nouveau Testament, mais je la constate tout au long de l’histoire du peuple hébreu. L’un de mes professeurs au séminaire mennonite d’Elkhart, dans l’Indiana, Millard Lind, a déclaré qu’en examinant les écritures de l’Ancien Testament, il était important de comprendre que les actes de Dieu renversaient le statu quo, la façon dont les choses étaient toujours faites. Nulle part cette différence n’est plus apparente que dans la manière dont le peuple de Dieu a été invité à interagir avec les « étrangers » dans leurs pays.

Il existe littéralement des dizaines de versets de l’Ancien Testament qui exposent les attentes de Dieu sur la manière dont ils doivent interagir et traiter les extraterrestres et les étrangers qui séjournent dans leur pays. Trois d’entre eux sont :

Lévitique 19 :34 : Lorsqu’un étranger séjourne avec vous dans votre pays, vous ne lui ferez pas de mal. Vous traiterez l’étranger qui séjourne avec vous comme un indigène parmi vous, et vous l’aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers au pays d’Égypte. Je suis l’Éternel, votre Dieu.

Ezéchiel 47 :22 : Vous l’attribuerez en héritage à vous-mêmes et aux étrangers qui résident parmi vous et qui ont des enfants parmi vous. Ils seront pour vous comme les enfants d’Israël. Avec toi, ils auront un héritage parmi les tribus d’Israël.

Nombres 15:15-16 : Pour l’assemblée, il y aura un seul statut pour vous et pour l’étranger qui séjourne avec vous, un statut perpétuel pour vos générations. Vous et l’étranger serez pareils devant le Seigneur. Une seule loi et une seule règle seront pour vous et pour l’étranger qui séjourne avec vous.

Le fondement de ces commandements est l’amour. La déclaration de Jean selon laquelle « Dieu est Amour » était également présente dans de nombreux passages de l’Ancien Testament. Tout comme les Israélites étaient des étrangers en Égypte, les Palestiniens sont désormais des étrangers en Israël. Le passage de Lévitique 19 : 34 dit que le peuple de Dieu doit aimer l’étranger qui séjourne avec lui, parce qu’il était étranger en Égypte.

Dans Nombres 15 :15-16, il est dit au peuple de Dieu d’avoir une seule loi pour tous ceux qui séjournent avec Israël en tant que peuple. Il doit y avoir un seul statut pour tous. Ézéchiel dit au peuple que les voyageurs doivent se voir attribuer une partie du pays comme s’ils étaient nés dans le pays.

Cette vision de la façon dont Juifs et Palestiniens devraient vivre ensemble a été réinventée par Martin Buber, un juif austro-israélien qui a quitté l’Allemagne, où il enseignait, en 1933 pour échapper à l’Holocauste imminent. C’était un sioniste, mais un type de sioniste très différent qui envisageait les Juifs et les Arabes vivant côte à côte, conformément aux passages ci-dessus.

L’histoire d’Israël remonte à des millénaires, tout comme celle des peuples arabes. Abram et son père, Terah, furent appelés hors de la ville d’Ur dans Genèse 11, puis vécurent à Harran pendant environ 100 ans avant qu’Abram et sa famille élargie, plus probablement un clan ou une tribu, ne partent pour Canaan.

Les Lettres d’Amarna sont une collection de 328 tablettes de pierre provenant de divers dirigeants du Pharaon en Égypte. Les tablettes EA 286, EA 288 et EA 299 sont trois des tablettes qui mentionnent le Habiru, demandant au roi de «…pourvoir à sa terre ! Toutes les terres du roi, mon Seigneur, ont été désertées. . . Tous les maires sont perdus ; il ne reste plus un maire au roi, monseigneur. . . Le roi n’a pas de terres. Habiru a pillé toutes les terres du roi. S’il y a des archers cette année, les terres du Roi, mon Seigneur, resteront. . . Je suis situé comme un navire au milieu de la mer. . .les Habiru ont pris les villes mêmes du roi, mon Seigneur ; tout est perdu. (2023, Eames, Christopher. Les lettres d’Amarna : preuve de l’invasion de Canaan par Israël ? Laissons les pierres parler, 2023. Récupéré de https://armstronginstitute.org/881-the-amarnaletters-proof-of-israels-invasion-of-canaan 3 janvier 2024.)

Il existe de nombreux désaccords sur la question de savoir si les termes Habiru et Hébreux signifient la même chose. De nombreux érudits, mais pas tous, croient que tous les Hébreux sont des Habiru, mais tous les Habiru ne sont pas des Hébreux. Une théorie est qu’un dieu étranger appelé Elohim a appelé de nombreux Habiru, voire tous, à devenir le peuple de Dieu, et seuls Terah et Abram et le reste de leur famille élargie ont répondu à l’appel.

Les Habiru étaient des parias, des nomades. Ils ne possédaient aucune terre et étaient considérés comme se situant entre les esclaves et les citoyens. Étant apatrides, ils n’avaient aucun droit, aucun pouvoir et se battaient même entre eux. Les Habiru étaient, par essence, les Palestiniens de leur époque.

Les dates de l’invasion de Canaan par Habiru semblent correspondre aux récits bibliques selon de nombreux érudits. Mais ils ont oublié les commandements d’Elohim de se souvenir de l’étranger, de l’étranger, du voyageur et ont commencé à amasser du pouvoir pour eux-mêmes. I Samuel 8 présente une prophétie dans laquelle le peuple d’Israël voulait qu’un roi, et non un juge, règne sur lui. Le peuple était averti qu’un roi les taxerait, emmènerait ses fils pour la guerre, prendrait ses terres, mais il voulait quand même un roi, pas un juge. Ils voulaient être puissants comme les autres nations.

Partout où vous regardez dans la Bible, les dynamiques de pouvoir de l’époque actuelle sont bouleversées, dans l’Ancien Testament comme dans le Nouveau. Dieu n’a pas voulu et ne veut pas de royaume terrestre, partout où l’on regarde dans la Bible. Ce n’est pas différent maintenant. Plus nous essayons de nous accrocher aux dynamiques de pouvoir qui oppriment et répriment, plus nous agissons contrairement à la volonté de Dieu. “Jusqu’à quand, Seigneur, écouteras-tu notre cri” demanda le Habiru en Egypte.

Cette même question est posée aujourd’hui par les Habiru à Gaza et à Bethléem. Les puissants de ce monde, les sages de ce monde, seront renversés par le Dieu qui rend toutes choses nouvelles. Nous devons donc agir de manière insensée pour apporter guérison et espoir, restauration et soulagement aux Habiru de notre époque. La justice n’exige rien de moins.

Quelle est cette manière stupide ? Il me semble qu’Israël doit trouver un moyen de réconcilier tous les membres des Habiru, juifs, palestiniens et arabes, en une seule famille. J’aime l’histoire de Jacob et d’Ésaü et j’y trouve les germes du conflit ainsi que l’espoir. Quand Ésaü Après avoir rencontré Jacob après que Jacob ait lutté avec Dieu et perdu, il a été forcé de se réconcilier avec Ésaü, qui a offert la paix et le pardon, partageant la terre avec Jacob et son clan.

Mais Jacob, devenu Israël, trompa à nouveau Ésaü. Promettant de suivre à un rythme plus lent avec ses animaux jusqu’à Séir, Jacob se rend à Succoth, et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. Depuis le moment où Israël a rejeté l’offre d’Ésaü de partager la terre, la terre a été disputée pendant des milliers d’années.

Israël doit accepter l’invitation de son frère Ésaü à partager la terre. Nous ne pouvons pas remonter le temps et réparer les dégâts causés par des actions antérieures, qu’il s’agisse des pogroms des années 1920 contre les Juifs en Palestine, de la Nakba de 1948, ou des guerres de 1967 et 1973, et ainsi de suite.

La souffrance règne partout en Israël et en Palestine, à Gaza et en Cisjordanie. Cette douleur remonte à des siècles, voire des millénaires.

Maria Yellow Horse Brave Heart, assistante sociale enseignant au Département de psychiatrie de l’Université du Nouveau-Mexique, a développé un modèle largement utilisé parmi les Indiens d’Amérique (Amérindiens). Dans mon travail avec des personnes touchées par un traumatisme, j’ai apporté quelques légers changements. Le modèle comporte quatre étapes :

Ésaü a pratiqué ce modèle lorsqu’il a pardonné à son frère. Joseph a mis en pratique ce modèle lorsqu’il a pardonné à ses frères. Jésus a mis en pratique ce modèle lorsqu’il a prié pour obtenir le pardon de ceux qui le crucifiaient. Les Haudenosaunee (Confédération iroquoise) ont été fondées sur ces principes lorsque les Ayenwatha (Hiawatha) ont pardonné à l’homme qui a tué sa famille. Martin Buber a mis en pratique ce modèle lorsqu’il s’est prononcé contre la peine de mort pour Adolf Eichmann, l’architecte de la « solution finale » nazie.

Le Comité central mennonite a élaboré une déclaration de réponse aux situations en Israël et à Gaza, qui dit :

“Nous continuons de plaider auprès du gouvernement canadien, du gouvernement américain et de la communauté des Nations Unies pour qu’ils s’expriment et encouragent un cessez-le-feu immédiat et des voies sûres pour l’aide humanitaire, et pour obliger toutes les parties à respecter les mêmes normes de droit international.” (Récupéré de Réponse à la crise à Gaza | Comité central mennonite (mcc.org). 2 janvier 2024)

Il y a de la douleur et un chagrin non résolu parmi toutes les personnes impliquées dans le conflit israélo-palestinien. Si nous ne parvenons pas à pardonner et à nous souvenir, nous ne pourrons pas transcender la douleur et grandir en tant qu’individus, cultures et nations. C’est une manière insensée, elle n’est pas conforme à la sagesse du monde, et c’est exactement pourquoi nous devons adopter cette approche.