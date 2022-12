Une réponse commune aux questions du panel du 6 janvier : la cinquième

Et les enquêteurs ont révélé comment des différends ont éclaté entre les organisateurs sur le financement du rassemblement qui a précédé les violences du 6 janvier, notamment un paiement de 60 000 $ à Kimberly Guilfoyle, la fiancée de Donald Trump Jr., pour son bref discours.

“Tu es fini pour la vie avec moi parce que je ne te paierai pas 60 000 $ de frais de parole pour un événement auquel tu ne parles pas ?” Caroline Wren, une collectrice de fonds Trump, a écrit en implorant Mme Guilfoyle d’appeler et de remercier Julie Jenkins Fancelli, une héritière de la fortune du supermarché Publix qui avait fait don de millions pour organiser le rassemblement. « Cette pauvre femme a fait don de 1 million de dollars au PAC du Sénat de Don et de 3 millions de dollars à ce rassemblement et vous ne pourrez pas prendre cinq minutes de votre journée pour la remercier. C’est tellement humiliant. Et puis tu as l’audace de me demander pourquoi je ne veux pas qu’elle te paie 60 000 $ ?

Les transcriptions montrent également la position combative de certains témoins et de leurs avocats lors des interrogatoires. Par exemple, un avocat du nationaliste blanc Nick Fuentes a interpellé à plusieurs reprises les enquêteurs du comité et les a accusés de démagogie.

“Je noterai l’ironie d’une accusation de démagogie dans une déposition de M. Fuentes”, a rétorqué un avocat du comité.

Une autre fois, le représentant Jamie Raskin, démocrate du Maryland, a demandé à M. Stone s’il croyait que “les coups d’État sont autorisés dans notre système constitutionnel”.

M. Stone a répondu: “Je refuse très certainement de répondre à votre question.”

La publication des transcriptions est intervenue un jour avant la publication prévue par le comité de son rapport final de plus de 800 pages, probablement le dernier acte d’une enquête de 18 mois au cours de laquelle les législateurs ont interrogé plus de 1 000 témoins.

Des centaines d’autres transcriptions devraient être publiées avant la fin de l’année, y compris celles dans lesquelles des témoins ont fourni des témoignages approfondis utilisés par le comité pour prendre sa décision de renvoyer au ministère de la Justice M. Trump, M. Eastman et d’autres personnes impliquées. dans le but de maintenir M. Trump au pouvoir après sa défaite aux élections de 2020.