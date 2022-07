Une réponse climatique flétrissante – The New York Times

Si même un petit nombre de républicains du Congrès soutenaient des politiques visant à ralentir le changement climatique, cela pourrait transformer la politique de la question, créant des majorités bipartites et pro-climat au Congrès.

Du côté démocrate, la principale question est de savoir comment empêcher Manchin d’être le vote décisif dans les années à venir, c’est-à-dire en remportant plus de sièges dans les États violets et rouges. Comme je l’ai décrit dans des newsletters précédentes, les démocrates ont du mal à gagner dans ces États en partie parce que le parti s’est aliéné les électeurs de la classe ouvrière qui sont modérés ou conservateurs sur de nombreuses questions sociales et considèrent les démocrates comme le parti des diplômés universitaires libéraux.

Une analyse récente d’un sondage par Echelon Insights a fourni des détails fascinants, opposant les opinions d’électeurs fortement progressistes à celles d’Américains de la classe ouvrière sur l’immigration, le patriotisme, la police et d’autres sujets. Le sondage a également révélé que les opinions des électeurs hispaniques avaient tendance à être similaires à celles de la classe ouvrière – et très différentes des opinions progressistes. Un exemple : lorsqu’on leur a demandé si l’Amérique était le plus grand pays du monde, 70 % des électeurs hispaniques et 69 % des électeurs de la classe ouvrière ont répondu oui, mais seulement 28 % des “progressistes forts” l’ont fait.

Pour qu’un parti gagne de nouveaux électeurs, il ne peut généralement pas simplement changer quelques positions politiques. La politique est plus complexe que cela. Mais il est clair que de nombreux électeurs cols bleus ne se sentent pas chez eux au sein du Parti démocrate – et que leur aliénation est un obstacle majeur pour que les États-Unis fassent plus pour ralentir le changement climatique.

