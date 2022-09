Une réponse au nationalisme chrétien – Shaw Local

Pour l’éditeur:

J’écris en réponse à la lettre à l’éditeur de John Eades le 10 août. M. Eades s’est adressé aux États-Unis comme étant sous l’assaut d’une curieuse secte : les nationalistes chrétiens. Vous prétendez que ces « gens justes » essaient de christianiser notre gouvernement, nos lois et notre société. Ceux qui ont commencé le bon travail pour faire exister notre pays étaient des hommes chrétiens. Alors qu’ils donnaient naissance à notre pays, ils se sont réunis le 7 septembre 1774 au Carpenter’s Hall de Philadelphie. Avant de signer le nouveau document du pays, certains fait la prière suivante (en partie):

“Seigneur, notre Père céleste, Roi des rois haut et puissant et Seigneur des seigneurs, qui voit tous les habitants de la terre depuis ton trône et qui règne avec un pouvoir suprême et incontrôlable sur tous les royaumes, empires et gouvernements, regarde avec miséricorde, nous vous en supplions, sur ces États américains qui ont fui vers vous la verge de l’oppresseur et se sont jetés sur votre gracieuse protection, désirant dépendre de vous pour toujours. Ils sont venus à toi pour la justice de leur cause ; ils viennent maintenant à Toi pour le visage et le soutien que Toi seul peux fournir. Prends-les sous tes soins, Père céleste; donne-leur sagesse, conseil et vaillance au combat ; vaincre les desseins malveillants de nos cruels adversaires ; les convaincre de la justesse de leur cause ; et, s’ils persistent dans leurs desseins sanguinaires, de votre propre justice infaillible, résonnant dans leurs cœurs, contraignez-les à laisser tomber les armes de guerre de leurs mains énervées le jour de la bataille.

Merci de me permettre d’exprimer le côté chrétien de ce sujet.

Nancy Lenhart

Mont Morris