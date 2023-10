Une réplique stimule les activités près de Discovery Park à Sacramento

Avec environ 160 000 personnes qui prévoient d’assister à Aftershock, le festival de musique de ce week-end a stimulé différentes industries, notamment les entreprises de remorquage, les restaurants et les vendeurs ambulants. Alors que des centaines de personnes se garent à quelques kilomètres pour éviter d’être remorquées, elles soutiennent également les entreprises. sur le chemin du Discovery Park. Chez Mezcal Grill, les ventes ont augmenté de 30 % au cours des derniers jours. Valeria Raymundo, de la Taqueria Roberto Jr voisine, sur l’avenue El Camino, affirme que l’heure de pointe a été plus longue que d’habitude, ajoutant que les véhicules ont été remorqués à des tarifs plus élevés sur cette place. Une bonne affaire pour les entreprises de remorquage qui font des tournées pour s’assurer que les gens ne se garent pas dans les centres commerciaux et ne prennent pas de place pour les clients. Comme beaucoup évitent de se faire remorquer, ils se garent à quelques kilomètres de là, dans des quartiers comme River. « C’est toujours comme ça. Je veux dire, vous pouvez voir que toutes les places de stationnement utilisables pour se garer ont été prises », a déclaré Richard Hannaford, qui vit dans le quartier depuis 20 ans. Et ce ne sont pas seulement les locaux qui tentent de toucher des revenus. Luis Alvarez est venu de Los Angeles pour vendre des hot-dogs dans l’espoir d’attirer un bon nombre de festivaliers affamés, mais même avec des dizaines de personnes passant devant son chariot, il n’a pas réalisé autant de ventes qu’il l’aurait souhaité.

Avec environ 160 000 personnes qui prévoient d’assister à Aftershock, le festival de musique de ce week-end a stimulé différentes industries, notamment les entreprises de remorquage, les restaurants et les vendeurs ambulants. Alors que des centaines de personnes se garent à quelques kilomètres pour éviter d’être remorquées, elles soutiennent également les entreprises sur le chemin menant au Discovery Park. Chez Mezcal Grill, les ventes ont augmenté de 30 % ces derniers jours. Valeria Raymundo, de la Taqueria Roberto Jr voisine, sur l’avenue El Camino, affirme que les heures de pointe ont été plus longues que d’habitude, ajoutant que les véhicules ont été remorqués à des tarifs plus élevés sur cette place. Une bonne affaire pour les entreprises de remorquage qui font des rondes pour s’assurer que les gens ne stationnent pas dans les centres commerciaux et ne prennent pas la place des clients. Comme beaucoup évitent de se faire remorquer, ils se garent à quelques kilomètres de là, dans des quartiers comme River City. « C’est toujours comme ça. Je veux dire, vous pouvez voir que toutes les places de stationnement utilisables ont été prises », a déclaré Richard Hannaford, qui vit dans le quartier depuis 20 ans. Et ce ne sont pas seulement les locaux qui tentent de tirer profit des revenus. Luis Alvarez est venu de Los Angeles pour vendre des hot-dogs dans l’espoir d’attirer un bon nombre de festivaliers affamés, mais même avec des dizaines de personnes passant devant son chariot, il n’a pas réalisé autant de ventes qu’il l’aurait souhaité.