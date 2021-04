Une répétition générale complète pour les funérailles du prince Philip est en cours aujourd’hui alors que des escouades et des policiers armés patrouillent à Windsor.

Les funérailles du duc d’Édimbourg samedi seront une affaire royale réduite avec seulement 30 personnes en deuil en raison des règles de Covid.

Les membres de la procession vêtus d’uniforme et ont pratiqué leur entrée Crédit: EPA

Approche militaire montée The Long Walk pour la répétition complète des funérailles du prince Philip Crédit: The Sun

Windsor se prépare pour les funérailles du prince Philip Crédit: EPA

Des flics armés bordaient le chemin pendant que les préparatifs avaient lieu Crédit: The Sun

Le prince Philip sera inhumé samedi

Des escouades en uniforme se sont préparées pour les funérailles Crédit: i-Images

Des militaires à cheval ont été vus s’approcher de la longue marche aujourd’hui alors qu’ils se préparaient pour le service de samedi.

Des flics armés bordaient le chemin – alors que les membres de la procession étaient vêtus d’uniforme et pratiquaient leur entrée.

Et Windsor a mis en place une sécurité renforcée, avec des flics armés supplémentaires et des fouilles spécialisées effectuées quelques jours avant le service funèbre.

Parmi les mesures de sécurité en place pour samedi, il y a des policiers armés supplémentaires et des agents en uniforme qui patrouillent dans la ville historique avant l’événement.

Des flics armés ont été vus sur la Longue Marche hier alors que le public venait rendre hommage à Philip après sa mort à l’âge de 99 ans.

Des répétitions générales ont eu lieu aujourd’hui avant les funérailles de samedi Crédit: The Sun

Des flics armés patrouillent dans les environs Crédit: The Sun

Les répétitions sont en cours aujourd’hui Crédits: Getty Images – Getty

La police de Thames Valley a déclaré que les «patrouilles à haute visibilité» devaient «aider à rassurer et assurer la sécurité des résidents locaux, des entreprises et des visiteurs».

La force a révélé qu’elle déploierait des tactiques de sécurité secrètes samedi lorsque le duc sera honoré par des funérailles à la chapelle St George.

Mais une police renforcée est déjà visible dans les rues à deux jours de la fin.

Des recherches de chiens ont eu lieu dans toute la ville – y compris dans les cabines téléphoniques, les drains et les poubelles.

Le public a été averti de ne pas assister à l’événement, qui se déroule derrière les murs du château de Windsor.

Ils ont également été exhortés à ne pas laisser de fleurs pour le duc et ont plutôt été invités à signer un livre de condoléances en ligne s’ils souhaitent lui rendre hommage.

Le palais de Buckingham a renforcé les conseils officiels et dit aux sympathisants de regarder les funérailles à la télévision car il n’y a de toute façon pas d’accès public.

Le gendarme en chef adjoint Ben Snuggs, commandant stratégique pour les funérailles, a déclaré: «Nous comprenons que les gens voudront rendre hommage à SAR le duc d’Édimbourg et à la famille royale pendant cette période de deuil national.

«Cependant, nous demandons au public de respecter les souhaits de la Maison royale et les conseils du gouvernement en minimisant les déplacements et en ne se rassemblant pas en groupe.

«Au lieu de cela, nous demanderions aux gens d’utiliser le livre de condoléances en ligne mis en place par la Maison royale.

«Il y aura toujours une présence policière à Windsor avant et le jour des funérailles dans le cadre de nos mesures visant à assurer la santé et la sécurité publiques et la sécurité protectrice.

« Nos pensées restent avec la famille royale et tous ceux qui sont touchés en cette période très difficile. »