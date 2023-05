Une répartition du chaud au froid des dernières données sur l’inflation au Canada

Si l’inflation ralentit, pourquoi certains articles sont-ils toujours aussi chers ?

Les dernières données publiées par Statistique Canada suscitent cette question, montrant une courte baisse de certains prix alors que d’autres continuent de monter en flèche.

L’Indice des prix à la consommation (IPC), publié le 18 avril, marque une hausse de 4,4 % d’une année à l’autre en avril, après un bond de 4,3 % en mars. Selon Statistique Canada, « il s’agit de la première accélération de l’inflation globale de la consommation depuis juin 2022 ».

Les données montrent que, sur une base annuelle, la hausse des prix des loyers et des coûts d’intérêt hypothécaires a le plus contribué à l’augmentation de l’IPC « d’ensemble » en avril 2023, tandis que, sur une base mensuelle, l’IPC a augmenté de 0,7 %. en avril (après un gain de 0,5 % en mars).

Voici un instantané de l’impact de l’inflation au Canada.

DE L’ESSENCE

Les données révèlent que, sur une base mensuelle désaisonnalisée, l’IPC a augmenté de 0,6 %. Les prix de l’essence ont contribué à la plus forte augmentation des coûts, les données montrant une augmentation d’un mois à l’autre de 6,3 % en avril par rapport à mars.

Sans les prix de l’essence, l’IPC mensuel a augmenté de 0,5 %.

Statistique Canada appelle cela « la plus forte augmentation mensuelle depuis octobre 2022 ».

Selon Statistique Canada, divers facteurs contribuent à la flambée des prix de l’essence, notamment la réduction de la production de pétrole de l’OPEP+, le passage aux mélanges d’été et une augmentation des taxes sur le carbone.

Malgré toute cette pression à la hausse, le prix moyen de l’essence au Canada était inférieur de 7,7 % en avril de cette année par rapport à avril 2022, lorsque les prix ont atteint des niveaux record dans les mois qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les données montrent également que les prix du gaz naturel ont ralenti, augmentant de 0,9 % d’une année à l’autre en avril, comparativement à une hausse de 13,4 % en mars. Des facteurs tels que des frais de livraison moins élevés et une augmentation plus faible du prix du gaz naturel en Ontario (4,6 %) ont contribué à ce ralentissement, selon les données.





HYPOTHÈQUE ET LOYER

Toujours selon les données de l’IPC, les coûts généraux du logement ont augmenté en moyenne de 4,9 % d’une année à l’autre en avril, après la hausse de 5,4 % en mars.

Les Canadiens ont payé plus d’intérêts hypothécaires en avril de cette année, avec une augmentation de 28,5 % par rapport à avril 2022.

Ceci est le résultat de volumes plus élevés de prêts hypothécaires initiés ou renouvelés, qui sont tous tombés sous des taux plus élevés, selon les données.

Selon Statistique Canada, la hausse des taux d’intérêt a peut-être attisé les flammes de la hausse des coûts de location d’un mois à l’autre, créant ainsi une « demande locative plus élevée ». Les données de l’IPC suggèrent que le loyer a augmenté en moyenne de 6,1 % en avril 2023, par rapport au même mois l’an dernier.

Malgré ces augmentations d’un mois à l’autre, l’augmentation d’une année à l’autre de l’indice du coût de remplacement par le propriétaire a ralenti en avril, s’établissant à 0,2 %.





ÉPICERIES

Malgré l’impact dramatique de l’inflation observé dans les épiceries canadiennes au cours de la dernière année, les prix des produits d’épicerie ont augmenté à un rythme plus lent en avril (9,1 %) qu’en mars (9,7 %). Comme le rapporte Statistique Canada, ce ralentissement pourrait être le résultat d’augmentations moindres des coûts des produits frais, du café et du thé.

Les augmentations de prix des légumes frais, par exemple, ont réussi à ralentir d’une année à l’autre en avril (8,8 %) par rapport à mars (10,8 %).

La laitue est considérée comme l’un des principaux moteurs de cette baisse, avec une baisse de 3,3 % des prix (une forte baisse par rapport aux niveaux records de décembre 2022).

En plus de cette tendance à la baisse, les prix du café et du thé ont augmenté de 6,4 % d’une année à l’autre. Bien que les données montrent que le prix continue de grimper, l’augmentation est bien moindre qu’en mars, lorsque les Canadiens ont payé 11,1 % de plus pour une dose de caféine.

Malgré ces lueurs d’espoir pour ceux qui espéraient un soulagement de l’inflation, les fruits frais ont continué d’augmenter, avec une augmentation de 8,3 % d’une année sur l’autre en avril, précédée d’une augmentation de 7,1 % en mars. Cette hausse est principalement attribuable à une augmentation de 12,0 % du coût des oranges.







Avec des fichiers de Jesse Tahirali de CTVNews.ca