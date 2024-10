Une rénovation urbaine pour la tribu tech

Ouvrez cette photo dans la galerie : Le nouveau bureau d’Amazon au centre-ville de Vancouver, The Post.Amazone

Les grandes technologies et les grandes villes entretiennent des relations tendues. La Silicon Valley est un endroit situé en banlieue et l’industrie s’est développée à l’écart physique et conceptuel de la vie urbaine. De nos jours, ils fabriquent des produits pour nous garder à l’intérieur, en achetant des trucs sur nos téléphones et en swipant vers la droite.

Une question se pose donc inévitablement lorsqu’Amazon ouvre un nouveau bureau au centre-ville, comme ils l’ont fait récemment à Vancouver : l’entreprise veut-elle vraiment faire partie de la ville ?

En apparence, la réponse est oui. Environ 2 500 employés d’Amazon ont emménagé cette année dans The Post, un complexe de 1,1 million de pieds carrés situé sur West Georgia Street, conçu par MCM Architects. 2 000 autres les rejoindront en 2026. Pourtant, les espaces de bureaux, conçus par B+H Architects, sont aussi hermétiquement fermés qu’un emballage Amazon ; un riche buffet d’espaces de travail, de cafés et de commodités se trouve derrière le périmètre de sécurité. Cette installation gargantuesque se trouve dans la ville, mais pas dans celle-ci.

L’ancien bureau de poste était déjà une bête. Achevé en 1958, il occupait un pâté de maisons complet. Conçu par McCarter Nairne & Partners et le ministère des Travaux publics, il s’agissait d’un énorme hangar à charpente d’acier de huit étages de haut, enveloppé dans une peau de béton préfabriqué éclaboussé de tuiles d’argile bleue, de panneaux rouge cobalt et des armoiries du Canada.

Lorsque le bureau de poste ferma, à quoi pouvait servir le bâtiment ? Cela aurait fait un bel endroit pour la Vancouver Art Gallery, mais la VAG a fait d’autres plans pour un site de l’autre côté de la rue. (Cela reste un parking.) Au lieu de cela, QuadReal a acheté le bâtiment et a prévu de le reconstruire avec un Loblaws à l’intérieur et des tours au sommet.

MCM, en collaboration avec l’architecte du patrimoine local Donald Luxton, a préservé la plupart des façades du bâtiment et 60 pour cent de sa structure, empêchant ainsi la démolition d’énormes quantités de matériaux. Mais les architectes ont entièrement réaménagé ses entrailles pour abriter des bureaux, un parking, des aires de service et une épicerie. Leurs interventions à la base sont judicieuses, ajoutant de nouvelles ouvertures harmonieuses pour apporter de la lumière et relier le bâtiment à la rue. Mais les nouvelles tours au sommet n’ont rien d’extraordinaire : leurs façades-rideaux en verre bleu ont été suffisamment fades pour attirer n’importe quel locataire.

Puis, en 2019, Amazon a pris 1,1 million de pieds carrés pour ce qu’ils appellent un « Tech Hub », y compris la tour sud de 21 étages, maintenant terminée ; la tour nord de 22 étages ; et à la base du bâtiment, des méga-étages d’un bloc de long comprenant une zone d’agrément au huitième étage. Lors d’une récente visite du bâtiment, Kristin Gable, directrice principale des communications d’entreprise d’Amazon, a présenté cela comme un choix stratégique à la suite de la pandémie. « Nous sommes très fiers de rester engagés dans l’immobilier urbain », a déclaré Mme Gable. « Contrairement à certains de nos autres immeubles, celui-ci possède une épicerie qui sert un très bon déjeuner, et donc [staff] fera partie de la communauté.

Assez juste. Le Loblaws se trouve au cœur du bâtiment ; vous entrez par Horner Street, traversez le sol en terrazzo dans le hall rénové du bureau de poste et admirez peut-être la peinture murale restaurée d’Orville Fisher qui représente « les courriers royaux » voyageant en autocar, en bateau et en avion à réaction. Juste après un nouveau Starbucks, des escaliers mécaniques mènent au magasin où vous pouvez trouver des produits d’épicerie ou un déjeuner à emporter.

Théoriquement. Mais à l’intérieur du bâtiment se trouvent mille raisons de ne pas partir. Une équipe de B+H dirigée par l’architecte d’intérieur Caroline Cho a conçu ce qu’on appelle « l’atrium », qui a ouvert ses portes début septembre. Cette zone, essentiellement un espace de rassemblement pour le bureau, occupe 43 000 pieds carrés au huitième étage. Il propose un lieu événementiel, un café, des salles de réunion et un espace de détente pour les employés. Des banquettes de style brasserie accueillent les collaborateurs à la pause-café ; les cabines doublées de feutre rose offrent des alternatives au travail en solo.

Le design intérieur intelligent de B+H s’inspire de l’histoire du bâtiment. Les boîtes aux lettres réutilisées apportent une ambiance vintage du bureau de poste en bas ; une peinture murale représente un timbre édouardien ; les panneaux muraux font un clin d’œil aux enveloppes aériennes. Les finitions intérieures mélangent le moderne du milieu du siècle avec de vagues notes de déco et de classique édouardien, une ambiance spécifique qui rappelle les gourous du design de bureau technique AvroKO. (Cette entreprise californienne a en fait mené des consultations sur les zones commerciales du bâtiment.)

Juste à l’extérieur, un grand espace conçu par le studio PFS de Vancouver propose des barbecues, des terrains de sport et même un potager. Il existe également une zone de secours pour les animaux de compagnie lorsque le personnel amène ses chiens au travail. J’ai vu trois chiens lors de la visite du bâtiment, qui étaient tous constamment agités.

Ensuite, il y a les espaces de bureaux. Ceux-ci présentent deux caractéristiques standards des bureaux techniques : de grands étages et une grande flexibilité pour accueillir des équipes projet qui évolueront dans le temps. En plus, ils sont confortables. Il y a de la couleur ; il y a des plantes ; il y a des textiles, des murs en feutre insonorisants et des armées de chaises moelleuses. Chaque étage de bureau est décoré selon l’un des trois thèmes suivants : bois, encre ou fibre, et les revêtements muraux et les meubles changent en conséquence.

Pourtant, malgré toutes les journées de chien et les twee historiques, c’est un lieu de travail. Amazon intensifie sa politique de retour au bureau. À terme, 4 500 jeunes Vancouvérois bien éduqués et bien rémunérés afflueront ici quotidiennement pour faire avancer les choses. Il ne fait aucun doute que cela est bon pour la ville dans un sens général. Avec un peu de chance, ils sortiront même de temps en temps dans la rue, laissant derrière eux les confins douillets du bureau pour découvrir la ville hors les murs.