La renommée des médias sociaux peut être une chose éphémère, mais dans un cas choquant, un sans-abri de Kochi qui est récemment devenu viral sur les médias sociaux pour avoir régulièrement nettoyé et décoré une statue du défunt président APJ Abdul Kalam a été assassiné par un autre habitant du trottoir à cause de la nouvelle découverte du premier. popularité sur les plateformes de médias sociaux.

La police a déclaré que l’homme, identifié comme Shivadasan, avait été retrouvé mort à Marine Drive à Kochi, où il vivait dans la rue. Il avait l’habitude de nettoyer et de décorer régulièrement avec des fleurs un buste de l’ancien président sur une base quotidienne, un Rapport de la minute des nouvelles m’a dit.

La vidéo de Shivadasan l’avait catapulté à la gloire instantanée lorsque son acte est devenu viral. UNE rapport dans India Times dit un charpentier de profession, Shivadasan était originaire du district de Kollam et était descendu à Kochi il y a quelques années. Fervent admirateur de Kalam, il avait rencontré il y a plusieurs années l’ancien président qui avait donné 500 roupies à Sivadasan lors de sa descente au Kerala. Il avait alors commencé la collecte et la vente de ferraille pour gagner sa vie.

Le 16 décembre, la police locale avait retrouvé le cadavre de Sivadasan, sur le même tronçon où il vivait, à savoir le Abdul Kalam Marg (allée Marine Drive). Les flics ont d’abord pensé que l’homme de 63 ans aurait pu mourir de causes naturelles, mais une autopsie a révélé qu’il avait des blessures internes, les incitant à lancer une enquête sur sa mort. Un autre habitant du trottoir nommé Rajesh a été arrêté pour le meurtre de Sivadasan. La police a déclaré que le premier aurait battu Sivadasan par jalousie parce qu’il était devenu très populaire grâce à sa vidéo. Le duo se serait connu.

La police aurait également parlé à des habitants qui ont déclaré avoir vu Rajesh battre Sivadasan pendant deux jours avant sa mort. Rajesh a été amené par les flics sur les lieux de la mort de Sivadasan pour vérifier sa version des événements et trouver des preuves.

Sivadsan avait déclaré dans sa vidéo virale qu’il avait rencontré Abdul Kalam deux fois lors de sa visite au Kerala, une fois à Kollam et l’autre fois à Thiruvananthapuram. Kalam avait donné Sivadasan Rs 500 à un moment donné et le marchand d’écharpes, dans le but d’exprimer sa gratitude, avait l’habitude de décorer le buste quotidiennement avec des fleurs et avait même planté des jeunes arbres autour de lui.