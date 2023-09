Une rencontre rapprochée avec les « corps extraterrestres » au Mexique

MEXICO –

Pour Jaime Maussan, journaliste mexicain et passionné de longue date d’OVNIS, il s’agit de l’une des découvertes les plus importantes de l’histoire de l’humanité.

Mais pour de nombreux scientifiques, ces deux minuscules corps momifiés avec des têtes allongées et trois doigts à chaque main, dont les images ont fait le tour du monde cette semaine lorsqu’ils ont été présentés au Congrès mexicain, sont une opération déjà démystifiée – peut-être criminelle.

Au bureau de Maussan, dans le quartier des affaires de Santa Fe, à Mexico, des membres du personnel transportent soigneusement les deux boîtes fermées avec des couvercles en verre contenant les corps dans un studio à écran vert, auquel Reuters avait un accès exclusif vendredi.

Tout le monde se rassemble pour mieux voir. Les corps semblent anciens et partagent des caractéristiques avec les humains : deux yeux, une bouche, deux bras, deux jambes. Maussan affirme qu’ils ont été retrouvés vers 2017 au Pérou, près des lignes précolombiennes de Nazca.

Il dit qu’il peut prouver qu’ils ne ressemblent à rien de connu sur Terre. Sur les réseaux sociaux et lors de l’audience, il a partagé des analyses scientifiques et des résultats d’études qui, selon lui, prouvent que les corps ont environ 1 000 ans et ne sont liés à aucune espèce terrestre connue.

L’un d’eux, décrit par Maussan comme étant une femelle, a été découvert avec des œufs à l’intérieur, a-t-il précisé.

« C’est la chose la plus importante qui soit arrivée à l’humanité », a déclaré Maussan, 70 ans, à propos de sa croisade pour faire connaître les découvertes, assis dans son bureau richement décoré d’œuvres d’art et d’accessoires colorés sur le thème des extraterrestres.

« Je crois que ce phénomène est le seul qui nous donne l’opportunité de nous unir », a-t-il ajouté.

Elsa Tomasto-Cagigao, une bio-anthropologue péruvienne respectée, est frustrée que de telles affirmations soient encore médiatisées, citant des découvertes présumées similaires qui se sont révélées être des fraudes.

« Ce que nous avons dit auparavant est toujours valable, ils présentent la même reprise que toujours et s’il y a des gens qui continuent à croire cela, que pouvons-nous faire ? », a-t-elle déclaré par téléphone. « C’est si grossier et si simple qu’il n’y a rien à ajouter. »

De telles découvertes antérieures ont été rejetées par la communauté scientifique comme étant des momies mutilées d’enfants préhispaniques, parfois combinées avec des morceaux de parties d’animaux.

David Spergel, ancien directeur du département d’astrophysique de l’Université de Princeton et président d’un rapport de la NASA sur les phénomènes anormaux non identifiés, a déclaré jeudi que de tels échantillons devraient être mis à la disposition de la communauté scientifique mondiale pour être testés.

L’énigme des tests

Maussan a partagé sur les réseaux sociaux et dans sa présentation les résultats des tests ADN et de datation au carbone qu’il dit avoir fait réaliser sur « les êtres ».

Un scientifique mexicain, à la demande de Reuters, a examiné les résultats et a conclu qu’ils indiquaient une vie normale sur Terre.

Maussan a déclaré vendredi à Reuters que les résultats des tests n’étaient toutefois pas directement liés aux deux corps qu’il a présentés au Congrès cette semaine. En fait, a-t-il ajouté, elles ont été menées sur un corps totalement différent, connu sous le nom de Victoria, qui reste au Pérou.

« Ils ont été retrouvés au même endroit. Ils ont la même apparence physique, ils sont les mêmes », a déclaré Maussan à propos de Victoria et des deux corps qu’il a présentés au Mexique. Aucun test n’a été effectué sur ces deux corps afin d’éviter de les endommager, a-t-il déclaré.

Maussan n’est pas étranger aux polémiques. Il a fait des affirmations sur d’autres restes dans le passé qui ont été largement critiquées. Il a participé à un documentaire télévisé de 2017 sur d’autres restes découverts près des lignes de Nazca, qui, selon des experts comme Tomasto-Cagigao et le paléontologue Rodolfo Salas-Gismondi, semblaient présenter des momies trafiquées.

Aujourd’hui, il suscite la colère des responsables péruviens.

La ministre péruvienne de la Culture, Leslie Urteaga, s’est demandé comment les spécimens, qui selon elle étaient des objets préhispaniques, avaient quitté le Pérou et a déclaré qu’une plainte pénale avait été déposée.

« Je ne suis pas inquiet. Je n’ai absolument rien fait d’illégal », a déclaré Maussan.

Comment les corps sont arrivés au Mexique est une question à laquelle il dit ne pas pouvoir répondre. Empruntés par Maussan pour l’audience, ils sont en possession d’un Mexicain, qui se trouvait vendredi dans le bureau de Maussan et qui a requis l’anonymat.

Lorsqu’on lui a demandé comment les corps – qu’il appelait Clara et Mauricio – étaient arrivés en sa possession, l’homme a simplement répondu qu’il révélerait tout « au moment opportun ».

José de Jesus Zalce Benitez, directeur de l’Institut de recherche en sciences de la santé du secrétaire de la Marine, a participé à l’audience du Congrès, renforçant ainsi les affirmations de Maussan. Le rejoignant maintenant à son bureau, il lui expliqua calmement son interprétation de la science.

« Sur la base des tests ADN, qui ont été comparés avec plus d’un million d’espèces… ils n’ont aucun rapport avec ce qui est connu ou décrit jusqu’à présent par la science ou par la connaissance humaine », a-t-il déclaré.

Julieta Fierro, la scientifique de l’Institut d’astronomie de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) qui a examiné les résultats des tests de Maussan pour Reuters, voit beaucoup moins de mystère dans les données.

Elle a déclaré que la présence de carbone 14 dans les études réalisées par l’UNAM prouve que les échantillons étaient liés à des tissus cérébraux et cutanés provenant de différentes momies décédées à différents moments.

La proportion d’isotope radioactif du carbone 14 absorbée par les organismes vivants dans leurs tissus diminue avec le temps, ce qui permet aux scientifiques de déterminer l’année approximative de la mort du spécimen.

Sur d’autres planètes, la quantité de carbone 14 dans l’atmosphère ne serait pas nécessairement la même que sur Terre, a-t-elle déclaré.

Dans l’ensemble, les résultats « ne montrent rien de mystérieux qui pourrait indiquer des composés de vie qui n’existent pas sur Terre », a déclaré Fierro.



(Reportage de Cassandra Garrison à Mexico ; reportage supplémentaire de Marco Aquino à Lima ; édité par Stephen Eisenhammer et Rosalba O’Brien)