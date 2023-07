Une rencontre avec le premier ministre sur la recherche de restes de femmes dans une décharge a été ressentie comme une « gifle », disent les familles

Les familles de deux femmes des Premières Nations dont les restes se trouveraient dans un site d’enfouissement de la région de Winnipeg se disent découragées par la décision du gouvernement du Manitoba de ne pas aider à payer une recherche qui pourrait ramener leurs proches à la maison.

« Je suis absolument déconcertée par la façon dont les choses se sont déroulées et par le peu de respect, voire aucun, », a déclaré Cambria Harris jeudi.

La police pense que les restes de sa mère, Morgan Harris, 39 ans, ont été emmenés à la décharge privée de Prairie Green au nord de la ville en mai 2022, avec les restes de Marcedes Myran, 26 ans. Les deux femmes auraient été parmi les victimes d’un tueur en série présumé.

Cambria Harris et Melissa Robinson, la cousine de Morgan, ont déclaré à certains moments que les discussions lors d’une réunion mercredi pour discuter de la recherche avec la première ministre Heather Stefanson et d’autres dirigeants provinciaux et des Premières Nations ressemblaient à « une gifle ».

Cela comprenait l’affirmation de la province selon laquelle, même si elle n’aiderait pas à financer la recherche des restes des femmes, elle soutiendrait un mémorial et offrirait aux familles un soutien dans leur processus de guérison.

« J’ai fini par me lever et sortir », a déclaré Robinson jeudi. « J’étais bouleversé hier – aujourd’hui, je suis en colère. »

Donna Bartlett, la grand-mère de Myran, a dit qu’elle était blessée d’apprendre que le premier ministre avait dit aux membres de sa famille que le gouvernement du Manitoba ne les aiderait pas à chercher.

« Si c’était sa fille ou sa petite-fille, je suis à peu près sûr qu’elle serait là-bas tout de suite à la recherche », a déclaré Bartlett, qui a déclaré avoir élevé sa petite-fille pendant une partie de sa vie. « Il n’y aurait pas de questions posées. »

Jeremy Skibicki est accusé du meurtre au premier degré de la mort de Morgan Harris, Marcedes Myran, Rebecca Contois et d’une quatrième femme non identifiée, que les membres de la communauté ont nommée Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman. On pense que les restes de Harris et Myran se trouvent dans une décharge près de Winnipeg. (Soumis par Cambria Harris, Donna Bartlett et Darryl Contois)

Robinson a déclaré qu’elle croyait toujours que le gouvernement fédéral viendrait aider à financer une recherche, mais Bartlett craint qu’Ottawa ne suive désormais l’exemple du gouvernement du Manitoba.

Un porte-parole du ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a déclaré que le ministre aurait d’autres commentaires sur l’étude après l’avoir examinée. L’Assemblée des chefs du Manitoba dit qu’elle a demandé une réponse d’ici la fin juillet.

Décision sur la sécurité des chercheurs : premier ministre

Plus tôt jeudi, la première ministre Stefanson a réitéré que la décision de son gouvernement de ne pas aider à payer pour la recherche était strictement fondée sur des préoccupations de sécurité pour ceux qui passeraient au crible les documents.

« Ce n’est pas une question de financement… Il s’agit de la sécurité des personnes qui effectueraient la recherche », a déclaré Stefanson aux journalistes lors d’une mêlée après une conférence de presse matinale indépendante au centre-ville de Winnipeg.

REGARDER | Le premier ministre défend la décision de la province de ne pas financer la recherche de sites d’enfouissement :

Le premier ministre du Manitoba affirme que la décision de ne pas financer la recherche de restes dans les sites d’enfouissement était une question de sécurité La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a déclaré que la décision de son gouvernement de ne pas fournir de soutien financier pour une éventuelle recherche de restes dans une décharge de la région de Winnipeg a été prise en raison de problèmes de sécurité pour les techniciens qui passeraient au crible les matériaux.

« La décharge est pleine de déchets toxiques et, vous savez, cela est identifié dans le rapport. »

Le rapport de faisabilité auquel Stefanson a fait référence a été achevé en mai et a examiné la logistique de la recherche de la décharge pour les restes de Harris et Myran.

Le rapport a été préparé par un groupe de travail qui comprenait des dirigeants des Premières nations, des membres de la famille, des policiers et d’autres fonctionnaires.

Il a souligné les préoccupations concernant la santé et la sécurité avec une éventuelle recherche, et a recommandé que des équipes de matières dangereuses sur place surveillent la qualité de l’air, agissent en tant qu’agents de sécurité et effectuent la décontamination du personnel qui travaille en étroite collaboration avec les matières évacuées.

Il a également constaté qu’une recherche réussie pouvait coûter jusqu’à 184 millions de dollars et prendre jusqu’à trois ans, mais que ne pas le faire pourrait causer une détresse considérable aux membres de la famille des victimes et aux communautés autochtones à travers le pays.

Cependant, il n’y aurait aucune garantie de retrouver les restes des femmes, selon le rapport.

De la machinerie lourde est vue à la décharge de Prairie Green au nord de Winnipeg mercredi soir. L’établissement privé a bouclé les zones censées contenir les restes de deux femmes des Premières Nations qui auraient été tuées par le même homme l’année dernière. (Prabhjot Singh Lotey/CBC)

Les commentaires de Stefanson ont été ses premiers faits publics depuis que la province a publié une déclaration mercredi après-midi, à la suite de sa rencontre avec les familles, affirmant qu’elle « ne peut pas risquer sciemment la santé et la sécurité des travailleurs du Manitoba pour une recherche sans garantie » de trouver des restes.

Peu de temps après cette annonce, la grande chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, a rejeté l’explication de la province, affirmant que les problèmes de sécurité avaient été abordés dans le rapport de faisabilité.

Les membres de la famille des victimes ont également déclaré qu’ils n’avaient pas acheté ce raisonnement jeudi.

« Je crois qu’ils savent qu’il y a bien plus dans cette décharge que juste Morgan et Marcedes », a déclaré Robinson. « Une fois qu’ils auront commencé à découvrir des choses, à quel point cela va-t-il rendre notre ville ? »

Le Premier ministre informé du rapport

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait lu le rapport de faisabilité de 55 pages dans son intégralité, Stefanson a déclaré que ses fonctionnaires l’avaient parcouru et l’avaient informée de son contenu.

« C’est ce qui se passe avec tous les rapports – c’est le processus par lequel ils passent », a-t-elle déclaré.

Harris a déclaré que le premier ministre avait déclaré aux membres de la famille lors de leur réunion qu’elle n’avait reçu le rapport que ce matin-là.

« Essentiellement, elle l’a parcouru en quelques heures et n’a vu que des signes de dollars et des risques. Et ma mère n’est pas un risque », a-t-elle déclaré.

Un porte-parole provincial a déclaré plus tard que la province avait « soigneusement examiné » le rapport après l’avoir reçu le 1er mai.

Lorsqu’on lui a demandé si le Premier ministre l’avait lu elle-même, le porte-parole a déclaré que Stefanson était « familière avec l’intégralité du rapport » grâce à « des briefings approfondis et sa propre analyse ».

Pour l’avenir, Stefanson a déclaré que la décision d’aller de l’avant avec une recherche de décharge incombe en fin de compte au gouvernement fédéral – et s’ils décident de financer une recherche, elle voudrait avoir des discussions avec eux sur la façon dont ils assureraient la sécurité des travailleurs impliqués. .

OATT | Commentaires complets de Heather Stefanson sur le fait de ne pas financer la recherche de sites d’enfouissement :

Le premier ministre du Manitoba répond aux questions sur les raisons pour lesquelles la province ne financera pas la recherche de restes dans les sites d’enfouissement La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a répondu jeudi aux questions des journalistes sur la décision de son gouvernement de ne pas aider à payer la fouille d’un site d’enfouissement de la région de Winnipeg pour les restes de deux femmes des Premières Nations.

Pour Harris, retrouver la dépouille de sa mère ne se limite pas à savoir ce qui lui est arrivé, il s’agit de lui donner enfin un foyer.

« Elle avait été sans abri toute sa vie et [was] traités et jetés comme des ordures… littéralement », ce qui « me brise le cœur », a-t-elle déclaré.

La première ministre a déclaré qu’elle était de tout coeur avec les familles des victimes. Le gouvernement provincial a également déclaré qu’il continuait de « s’attaquer aux nombreuses sources de violence contre les femmes et les filles autochtones ».

Jeremy Skibicki est accusé de meurtre au premier degré dans la mort de Morgan Harris et de Marcedes Myran, ainsi que dans celle de Rebecca Contois, 24 ans, et d’une quatrième femme non identifiée, que les membres de la communauté ont nommée Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman.

Les restes partiels de Contois ont été retrouvés l’an dernier dans la décharge de Brady Road à Winnipeg. Les restes de Mashkode Bizhiki’ikwe n’ont pas été retrouvés.

Le procès de Skibicki devrait commencer en avril 2024.