Une rencontre avec Dieu au paradis ? Ce pasteur sud-africain peut l’arranger pour Rs 96 000

Nous entendons souvent parler de cas où la croyance en le Tout-Puissant est exploitée par certains pour convenir à leur agenda. Ces derniers temps, de nombreux dieux autoproclamés ont été dénoncés comme des charlatans qui exploitaient la croyance de l’homme ordinaire. De ce fait, il devient difficile de séparer les faux dieux des vrais. Et un cas similaire en Afrique du Sud a récemment attiré l’attention de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, car un pasteur prétend avoir une relation étroite avec Dieu, lui permettant d’obtenir une rencontre pour quiconque avec Dieu au ciel, mais moyennant des frais.

Eh bien, alors que l’abstinence des plaisirs mondains est souvent recommandée comme moyen de se connecter avec le Tout-Puissant et de s’éveiller spirituellement, ce pasteur demande de l’argent pour organiser une rencontre avec Dieu. Oui, tu l’as bien lu. Le pasteur, nommé MS Budeli, en Afrique du Sud, a même préparé une campagne d’affichage, qui offre un service en échange d’argent.

Les offres incluent se marier en un jour, annuler toutes vos dettes, voir votre avenir et gagner le jeu Aviator, entre autres. De plus, la partie la plus absurde est encore à venir. Il y a aussi une offre de payer une énorme somme d’argent, environ Rs 96 000, pour voir Dieu au paradis. L’affiche fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux.

Selon MS Budeli, tout cela sera possible lors d’un rassemblement organisé par lui le 25 décembre à Noël. Cependant, ce n’est pas la première fois qu’un pasteur fait la une des journaux avec ses affirmations bizarres. De telles affirmations étranges ont également été faites par d’autres pasteurs en Afrique du Sud plus tôt. Le pasteur Christ Penelope de SevenFold Holy Spirit Ministries dans le village de Siyandini, Giyani, est connu pour avoir pété sur ses fidèles afin de les « guérir » et de les « bénir ».

