Une renaissance de la musique hardcore américaine

La musique hardcore américaine connaît actuellement une explosion créative, grâce à des groupes tels que Gulch, Scowl, Drug Church, Drain, Mindforce et End It. La scène a son propre réseau de chaînes YouTube, de podcasts et de sites Web qui la cataloguent. Et le festival Sound and Fury du mois dernier à Los Angeles était une puissante déclaration d’intention.

Il y a eu des précédents récents pour ce moment actuel – le succès croisé continu et l’évolution musicale du groupe de Baltimore Turnstile; la façon dont le groupe californien Trash Talk a fait son entrée dans les communautés hip-hop, skate et streetwear. Mais ce sont des moments où des étrangers ont jeté un coup d’œil au hardcore. À l’heure actuelle, le centre lui-même est en croissance et en plein essor.

Dans l’épisode de cette semaine, une enquête sur les groupes hardcore contemporains, un regard sur les frontières volontairement poreuses du genre et une discussion sur la scène hardcore en tant que musique, éthique et sentiment.