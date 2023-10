Une remise de 41 $ fait passer la Xbox Elite Series 2 Core à un nouveau prix le plus bas de tous les temps

Si vous êtes un joueur Xbox et que vous cherchez à remporter quelques victoires supplémentaires, vous souhaiterez peut-être passer à la manette sans fil Elite Series 2 Core. Vous pouvez le personnaliser en fonction de votre style de jeu et vous pouvez dès maintenant l’acquérir à un prix très bas. La variante blanche de base est actuellement 41 $ de réduction chez Microsoft directement, ce qui le ramène à seulement 89 $. Ou vous pouvez vous procurer la variante rouge pour 114 $, ce qui vous permet d’économiser 26 $. La variante bleue est également en vente chez Microsoft, mais vous trouverez un meilleur prix chez Walmart, où vous pouvez le récupérer pour 123 $, ce qui vous permet d’économiser 17 $. Notez simplement qu’il n’y a pas d’expiration définie pour ces offres, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Le contrôleur Elite Series 2 Core, dévoilé en septembre 2022, est essentiellement une version allégée plus abordable de son homonyme Elite Series 2. Comme on peut s’y attendre, les deux offres partagent un certain nombre de fonctionnalités, comme des manettes à tension réglable, des mèches de cheveux plus courtes, des poignées caoutchoutées enveloppantes et 40 heures d’autonomie de batterie rechargeable – tout cela peut aider les joueurs sérieux à améliorer leurs performances et à rester dans le jeu plus longtemps.

La version Core, cependant, est livrée sans les palettes, les manettes et le D-pad remplaçables, ni la station de chargement et l’étui de protection. Si vous décidez que vous souhaitez bénéficier de toutes ces options de personnalisation, elles peuvent être achetées séparément dans le Pack de composants completce qui signifie que vous pouvez entrer pour moins cher avec le modèle Core et dépenser le supplément selon vos besoins.

Et si vous recherchez d’autres moyens d’étendre votre configuration de jeu Xbox avec un budget limité, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres Xbox pour plus de bonnes affaires sur les casques, les disques de stockage et plus encore.