Une religieuse noire qui a fondé la première congrégation religieuse afro-américaine se rapproche de la sainteté

Mère Mary Elizabeth Lange – une religieuse catholique noire qui a fondé la première congrégation religieuse afro-américaine des États-Unis à Baltimore en 1829 – a franchi une nouvelle étape vers la sainteté.

En vertu d’un décret signé par le pape François jeudi, Lange a été reconnue pour sa vertu héroïque et a avancé dans la cause de sa béatification d’être considérée comme une servante de Dieu à une « vénérable servante ». L’Église catholique doit maintenant approuver un miracle qui lui est attribué, afin qu’elle puisse être béatifiée.

Lange a grandi dans une famille riche d’origine africaine, mais elle a quitté Cuba au début des années 1800 pour les États-Unis en raison de la discrimination raciale, selon le bureau des saints du Vatican. Après avoir rencontré plus de discrimination dans le sud des États-Unis, elle a déménagé avec sa famille à Baltimore. Reconnaissant la nécessité de fournir une éducation aux enfants noirs de la ville, elle a ouvert une école en 1828, des décennies avant la guerre civile et l’abolition de l’esclavage.

En 1829, elle fonde les Sœurs Oblates de la Providence, la première congrégation religieuse afro-américaine du pays. Elles ont été des pionnières pour des générations de religieuses catholiques noires qui ont persévéré bien qu’elles aient été ignorées ou réprimées par ceux qui leur en voulaient ou leur manquaient de respect.

Les Sœurs Oblates continuent d’exploiter l’Académie Saint Frances de Baltimore, fondée par Lange. L’école mixte est le plus ancien établissement d’enseignement catholique noir en activité du pays, avec une mission donnant la priorité à l’aide aux «pauvres et aux négligés».

« Elle a vécu son existence vertueuse dans un contexte social et ecclésial hostile, dans lequel l’opinion prédominante était en faveur de l’esclavage, souffrant personnellement de la situation de marginalisation et de pauvreté dans laquelle se trouvait la population afro-américaine », a écrit le bureau des saints du Vatican. .

Lange fait partie des trois religieuses noires des États-Unis désignées par les responsables catholiques comme dignes de considération pour la sainteté. Les autres incluent Henriette Delille, qui a fondé les Sœurs de la Sainte Famille basées à la Nouvelle-Orléans en 1842 parce que les fraternités blanches de Louisiane refusaient d’accepter les Afro-Américains, et Sœur Thea Bowman, une éducatrice, évangéliste et chanteuse bien-aimée active pendant de nombreuses décennies avant sa mort. en 1990.

L’avancement par le pape François de la cause de la sainteté de Lange « est un pas en avant monumental dans le long combat pour les saints catholiques noirs aux États-Unis et pour la reconnaissance de la communauté catholique afro-américaine longtemps assiégée, en particulier des religieuses », a déclaré Shannen Dee Williams, professeur d’histoire. à l’Université de Dayton et auteur de « Subversive Habits: Black Catholic Nuns in the Long African American Freedom Struggle ».

Actuellement, il n’y a pas de saints afro-américains reconnus. Williams a déclaré que Lange rejoint trois autres candidats à la sainteté afro-américains qui ont été déclarés « vénérables – Delille, le père Augustus Tolton et Pierre Toussaint.

Williams a déclaré qu’une seule femme noire a été déclarée sainte à l’ère moderne – Sainte Joséphine Bakhita, une religieuse soudanaise autrefois esclave qui a fait «l’extraordinaire voyage de l’esclavage sous les auspices islamiques à la liberté dans un couvent catholique italien à la fin du 19ème siècle. ”

« C’est pourquoi la cause de Lange est si importante et révolutionnaire », a déclaré Williams par e-mail. « Il n’y a absolument aucun moyen de raconter l’histoire de Lange ou l’histoire de son ordre avec précision ou honnêteté sans confronter les histoires pour la plupart non réconciliées de colonialisme, d’esclavage et de ségrégation de l’Église catholique. »

Williams a déclaré que contrairement à la plupart de leurs homologues de la vie religieuse, Lange et les Sœurs Oblates de la Providence n’étaient pas ségrégationnistes et n’ont jamais interdit à personne de rejoindre leurs rangs ou leurs institutions en raison de leur couleur ou de leur race. Au lieu de cela, a déclaré Williams, l’ordre multiethnique et multilingue de Lange a préservé les vocations de centaines de femmes et de filles catholiques noires refusées d’être admises dans des congrégations blanches aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

« L’existence même de Lange et de ses Sœurs Oblates de la Providence incarne la vérité fondamentale que l’histoire des Noirs a toujours été l’histoire catholique dans la région qui est devenue les États-Unis. » Williams a dit,

Leur histoire « renverse le mythe persistant selon lequel les prêtres et les religieuses catholiques esclavagistes et ségrégationnistes étaient simplement des gens » de leur temps « », a déclaré Williams. « Mère Lange et les Sœurs Oblates de la Providence étaient aussi des gens de cette époque.

Luis Andres Henao, Associated Press