Une religieuse italienne tuée en Haïti est saluée par le pape comme martyre

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape François a salué dimanche comme martyre une religieuse missionnaire italienne tuée en Haïti, où elle s’occupait d’enfants pauvres.

Le diocèse de Milan dit que sœur Luisa Dell’Orto, 64 ans, a été tuée « lors d’une agression armée, probablement dans le but de voler », à Port-au-Prince, la capitale haïtienne.

Les médias officiels du Vatican ont déclaré que Dell’Orto, grièvement blessée, avait été transportée à l’hôpital, où elle est décédée peu après.

François, dans ses remarques au public sur la place Saint-Pierre, a exprimé sa proximité avec les membres de la famille de la religieuse et a noté qu’elle y vivait depuis une vingtaine d’années, se consacrant avant tout à aider les enfants pauvres qui vivaient dans la rue.

“Je confie son âme à Dieu et je prie pour le peuple haïtien, en particulier les plus petits, afin qu’il puisse avoir un avenir plus serein, sans misère et sans violence”, a déclaré François.

Dell’Orto “a donné sa vie aux autres, jusqu’au martyre”, a déclaré le pontife.

La religieuse, née en Lombardie, dans le nord de l’Italie, avait dirigé un foyer pour enfants dans une banlieue très pauvre de Port-au-Prince, a indiqué le diocèse de Milan.

Haïti, pays des Caraïbes, est le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental.

The Associated Press