Une religieuse française de haut niveau inspire l’espoir aux femmes catholiques. Mais peut-elle vraiment apporter le changement ?

CITÉ DU VATICAN (AP) – Au cours de ses années à diriger des programmes catholiques pour les jeunes en France, sœur Nathalie Becquart a souvent invoqué sa propre expérience de marin chevronné pour inciter les jeunes à affronter les tempêtes de leur vie. « Il n’y a rien de plus fort que de voir le lever du soleil après une tempête, le calme plat de la mer », dit-elle.

Cette leçon s’applique particulièrement à Becquart elle-même alors qu’elle trace l’église mondiale à travers une période de réforme sans précédent – et parfois tumultueuse – en tant que l’une des femmes les plus haut placées au Vatican.

Le pape François a nommé la religieuse de 54 ans comme la première femme sous-secrétaire du bureau du synode des évêques du Vatican en 2021. Depuis lors, elle sillonne le monde en tant que visage public de son appel caractéristique à écouter la base. catholiques et leur donner les moyens d’avoir davantage leur mot à dire dans la vie de l’Église.

Ce processus, qui culmine en octobre avec une grande assemblée, atteint un point crucial mardi avec la publication du document de travail de la réunion. Il se présente comme un référendum sur le rôle des femmes dans l’Église du troisième millénaire.

Becquart, qui a supervisé une enquête auprès des catholiques ordinaires sur leurs besoins de l’église et leurs espoirs pour l’avenir, dit que l’appel au changement est sans ambiguïté et universel, avec des demandes que les femmes aient un plus grand rôle décisionnel au centre de la réunion, ou synode.

« Il y a cet appel unanime parce que les femmes veulent participer, partager leurs dons et leur charisme au service de l’église », a déclaré Becquart dans une interview avec l’Associated Press dans ses bureaux juste à côté de la place Saint-Pierre. « Il s’agit de savoir comment pourrions-nous être des hommes et des femmes ensemble dans cette société, dans cette église, avec cette vision d’égalité, de dignité, de réciprocité, de collaboration, de partenariat. »

Pour une institution vieille de 2 000 ans qui, de par sa doctrine même, exclut les femmes de ses rangs les plus élevés, le processus synodal de François a suscité un optimisme inhabituel parmi les femmes qui ont longtemps senti qu’elles étaient des citoyennes de seconde classe dans l’Église. Comme on pouvait s’y attendre, les perspectives de changement ont provoqué une forte réaction de la part des conservateurs, qui considèrent le synode comme sapant la hiérarchie entièrement masculine et cléricale et l’ecclésiologie qui la sous-tend.

Becquart et Francis ne sont pas intimidés, cependant, et voient les critiques, la peur et l’alarme comme un bon signe, que quelque chose de grand et d’important est en cours.

« Bien sûr, il y a de la résistance », dit Becquart en riant. « S’il n’y a pas de résistance, cela signifie que rien ne se passe ou que rien ne change. »

Mais elle le met aussi en perspective : « Si vous regardez toute l’histoire de la réforme de l’Église, là où vous avez les plus fortes résistances ou points débattus, c’est vraiment généralement un point très important.

François, le jésuite argentin de 86 ans, a déjà fait plus que n’importe quel pape moderne pour promouvoir les femmes en modifiant la loi de l’Église pour leur permettre de lire les Écritures et de servir sur l’autel en tant que ministres eucharistiques, tout en réaffirmant qu’elles ne peuvent pas être ordonnées prêtres. . Il a modifié la constitution fondatrice du Vatican pour permettre aux femmes de diriger les bureaux du Vatican et a fait plusieurs nominations féminines de haut niveau, aucune n’étant plus symboliquement significative que celle de Becquart.

En tant que sous-secrétaire du synode des évêques, Becquart s’est vu accorder de facto le droit de vote lors du prochain synode d’octobre – un droit auparavant détenu uniquement par les hommes. Après des années de plaintes de femmes, qui n’avaient été autorisées à participer aux synodes qu’en tant qu’experts, auditeurs ou observateurs sans droit de vote, François a non seulement donné à Becquart un rôle de vote, mais a élargi le vote aux laïcs en général.

En avril, le Vatican a annoncé que 70 non-évêques voteraient aux côtés des successeurs des apôtres en octobre, et que la moitié d’entre eux devraient être des femmes. Bien que ceux-ci représentent moins d’un quart des voix des évêques, la réforme était néanmoins historique et reflétait la conviction de François que la gouvernance de l’Église ne vient pas de l’ordination sacerdotale mais de tâches spécifiques confiées aux fidèles baptisés.

Becquart a longtemps occupé des postes de direction dans l’Église française, où elle a dirigé le programme d’évangélisation des jeunes des évêques. Diplômée de la meilleure école de commerce HEC de Paris, Becquart dit qu’elle a puisé sa force dans les femmes qui l’ont précédée au Vatican et dans sa propre communauté religieuse, les Sœurs Xavière, une congrégation missionnaire d’inspiration jésuite de l’ère Vatican II qu’elle a rejointe. à 26 ans.

D’eux et de sa grand-mère, veuve alors qu’elle était enceinte de son quatrième enfant, Becquart dit avoir appris que les femmes « portent ce message que la vie est plus forte que la mort, et que même dans les plus grandes difficultés, crises et souffrances, il y a une possible chemin, surtout quand on n’est pas seul.

C’est une leçon qu’elle applique lorsqu’elle navigue et anime des retraites spirituelles en mer : « Il y aura du beau temps et du mauvais temps, des mers calmes et puis de grosses vagues. dit-elle. Mais finalement, la tempête finira.

« C’est notre vie et c’est la vie de l’église », a-t-elle ajouté.

L’ambassadrice d’Australie auprès du Saint-Siège, Chiara Porro, a fait l’éloge du style de leadership de Becquart, rappelant comment elle a géré une salle remplie d’évêques pendant la phase océanienne du processus de consultation du synode. La présence de Becquart en tant qu’envoyée du Vatican se rendant aux Fidji pour informer les évêques du Pacifique sur l’agenda du pape a marqué un changement de paradigme, a déclaré Porro.

« Elle n’a pas d’objectifs ou de résultats préconçus. Pour elle, aucun problème n’est interdit, je pense, et c’est très important parce que les gens sentent qu’ils peuvent aborder ce dont ils veulent discuter », a-t-elle déclaré.

Les observateurs vétérans du Vatican, cependant, préviennent que même si les femmes acceptent des nominations de haut niveau et obtiennent le droit de vote au synode d’octobre, les hommes dirigent toujours le spectacle.

« Toutes les réformes qui ont été faites à ce jour sur la gouvernance au Vatican, à mon avis, ne sont que des apparences », a déclaré Lucetta Scaraffia, une historienne de l’Église qui a participé à un synode en 2016 et a écrit un récit cinglant de son rôle marginalisé dans « Depuis la dernière rangée. Ses expériences – d’être forcée de passer par un détecteur de métal et de s’enregistrer chaque jour pendant que les évêques valsaient sans entrave – étaient emblématiques.

« J’ai réalisé à quel point l’Église catholique était vraiment un autre monde et ce que cela signifie pour les femmes d’être inexistantes. Pour ne pas exister réellement », a-t-elle déclaré.

Jean-Marie Guenois, correspondant en chef des affaires religieuses pour Le Figaro, qui connaît Becquart depuis des années, affirme que son rôle au Vatican et dans le processus du synode serait révolutionnaire « s’il marquait un changement de paradigme dans l’Église catholique où les femmes atteindraient la parité ». du pouvoir au gouvernement ».

« Nous sommes loin de cela », a-t-il déclaré, tout en qualifiant néanmoins la position de Becquart de « simplement prophétique ».

« Les prophètes sont souvent discrets mais fermes, opposés mais déterminés à aller de l’avant », a déclaré Guenois, auteur du livre à paraître « Pape François : La Révolution ».

« La culture patriarcale de l’Église catholique s’explique par des raisons théologiques et historiques qui remontent à des milliers d’années », a-t-il déclaré. « Il faut plus de 20 mois pour changer les habitudes de 20 siècles. »

