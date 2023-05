Une religieuse du Missouri qui a fait en 2019 la ligne de la sainteté après que son corps a été exhumé et n’a montré « aucun signe de décomposition »

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Des milliers de personnes affluaient vers le Missouri pendant le week-end du Memorial Day pour voir – et peut-être toucher – le corps préservé d’une religieuse catholique exhumée avant qu’elle ne soit enterrée dans une vitrine pour être exposée à l’abbaye qu’elle a fondée.

Sœur Wilhelmina Lancaster, décédée en 2019 à l’âge de 70 ans, était la fondatrice des Bénédictines de Marie, Reine des Apôtres, établies dans la campagne de Gower en 1995. Ses restes ont été exhumés le mois dernier en vue de la construction d’un projet de sanctuaire St Joseph à elle dans l’oratoire de l’abbaye.

On avait dit à ses consœurs « d’attendre des os dans l’argile très humide du Missouri, car elle avait été enterrée dans un simple cercueil en bois sans aucun embaumement il y a quatre ans », a déclaré l’abbaye dans un communiqué publié sur son site Internet.

Au lieu de cela, l’habit religieux et le corps de la religieuse – qui n’avaient pas été embaumés – étaient presque parfaitement conservés, malgré le fait que sœur Wilhelmine n’avait pas été embaumée.

« La découverte de ce qui semblait être un corps intact et un habit religieux parfaitement conservé a créé une tournure inattendue à nos plans », a écrit la congrégation. «Nous n’avions aucune intention de rendre la découverte si publique, mais malheureusement, un e-mail privé a été publié publiquement et la nouvelle a commencé à se répandre comme une traînée de poudre. Cependant, Dieu travaille de manière mystérieuse et nous embrassons son nouveau plan pour nous.

Des hordes sont descendues dans la campagne de Gower après la nouvelle, avec une moyenne de 200 véhicules par heure arrivant dimanche sur la propriété de l’abbaye, a déclaré le shérif du comté de Clinton, Larry Fish, dans une mise à jour sur Facebook – ajoutant qu’il attendait 15 000 personnes d’ici la fin de la journée.

L’abbaye a averti que le matin du Memorial Day marquerait la dernière occasion de retirer la saleté de la tombe de la religieuse; plus tard dans la journée, une procession du chapelet aurait lieu, après quoi son corps serait placé sous verre dans le sanctuaire Saint-Joseph.

Dans l’Église catholique, un corps qui ne se décompose pas naturellement comme prévu – comme celui de sœur Wilhelmine ne l’aurait pas fait – peut être considéré comme « incorruptible » et un signe de sainteté sur le chemin possible vers la sainteté.

« Les seuls restes non corrompus considérés comme extraordinaires et donc miraculeux seraient ceux qui n’ont pas subi de processus de préservation mais qui ont conservé leur couleur, leur fraîcheur et leur flexibilité réalistes pendant de nombreuses années après la mort », explique le Catholic Education Resource Center sur son site Web. site Internet. « Spirituellement, un tel signe indique que la dépouille mortelle de la personne est préparée pour la glorieuse résurrection du corps.

« Bien que l’Église soit très réticente à accepter l’incorruptibilité comme un miracle en soi, elle témoigne néanmoins de la sainteté de la personne. »

Cependant, il n’y a pas eu de détermination officielle que les restes de sœur Wilhelmina sont «incorruptibles», et il n’y a pas non plus de cause en cours pour la canonisation de la religieuse, le Agence de presse catholique rapporté dimanche.

«L’ordinaire local, Mgr Vann Johnston du diocèse de Kansas City-St. Joseph, qui s’est rendu au monastère pour voir la dépouille de sœur Wilhelmine, a déclaré qu’une « enquête approfondie » était nécessaire pour répondre aux « questions importantes » soulevées par l’état de son corps, mais on ne sait pas si et quand une telle analyse pourrait avoir lieu », a rapporté CNA.

Abordant la question de l’enquête, les sœurs de l’abbaye ont écrit: «Les reliques d’une personne sont exhumées dans le cours ordinaire de l’action pour l’ouverture des causes des saints, laissant croire à beaucoup qu’une telle cause a été ou sera ouverte.

« Comme ce n’est pas le cas, nous continuons avec une simple réinhumation de notre fondatrice, et sollicitons des conseils sur une éventuelle ouverture de cause dans le futur, d’autant plus que Sœur n’a pas encore atteint le minimum requis de cinq ans depuis le décès en ordre de commencer. Les déclarations initiales concernant l’état physique extraordinaire de Sister ont déjà été obtenues, mais nous reconnaissons que d’autres études doivent être faites plus tard, à titre officiel.

« Bien que nous puissions attester de la sainteté personnelle de Sœur, nous savons que l’incorruptibilité ne fait pas partie des signes officiels pris par l’Église comme un miracle de sainteté, et que toutes choses doivent être soumises à un examen plus approfondi, en particulier par les autorités compétentes dans le domaine médical . La vie elle-même et les faveurs reçues doivent être établies comme preuve de sainteté.