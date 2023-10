Une religieuse accuse la Louisiane d’avoir bloqué les appels en grâce dans le couloir de la mort

Sœur Helen Prejean, religieuse catholique et défenseure de la peine de mort, accuse le conseil des grâces de Louisiane d’avoir enfreint la loi sur les réunions publiques de l’État afin de retarder les demandes de grâce pour les condamnés à mort de l’État.

L’action oppose la sœur de 84 ans, devenue célèbre en tant qu’auteur du livre derrière le film de 1995. Homme mort marchant, contre le procureur général d’extrême droite de Louisiane, Jeff Landry. Landry fait partie de un effort juridique cherchant à empêcher la commission des grâces d’entendre des requêtes massives de grâce.

Lors d’une victoire le mois dernier à la Cour suprême de Louisiane, Landry a défendu avec succès le droit du gouverneur d’accorder la grâce sur la recommandation de la commission des grâces, un organisme nommé par le gouverneur. Mais Landry a ensuite décidé de bloquer les pouvoirs du gouverneur lui permettant d’accélérer les requêtes de 55 des 56 prisonniers condamnés de l’État.

Landry lui-même est candidat au poste de gouverneur lors de la primaire du gouverneur de Louisiane samedi. Il cherche à succéder au gouverneur démocrate centriste de l’État, John Bel Edwards, qui n’a pas pu se présenter aux élections en raison de la limite du nombre de mandats.

En juin, les condamnés à mort de Louisiane ont déposé des demandes de grâce visant à faire commuer leur peine de mort en peine de prison à vie devant Edwards, dont le deuxième mandat expire en janvier.

Mais Landry, qui cherche à remplacer Edwards et a plaidé pour la réintroduction de la chaise électrique, des pendaisons et des pelotons d’exécution, s’oppose aux audiences de grâce et fait face à des accusations de tentative de vider les opérations de la commission des grâces.

Aujourd’hui, Prejean, 84 ans, qui milite depuis longtemps en faveur des condamnés à mort de l’État, s’est jointe à la dernière série de manœuvres juridiques avec son propre procès accusant la commission d’avoir violé la loi de l’État en tenant une audience sans consultations publiques.

Un règlement conclu par la commission des grâces et Landry, affirme-t-il, ne prévoyait que des audiences « administratives » sur les audiences de grâce du 13 octobre. La pétition de Prejean vise à annuler le règlement conclu par la commission des grâces avec Landry.

Le procès affirme également que la commission a ignoré la directive d’Edwards de tenir des audiences sur les demandes de clémence capitale et soutient que la commission des grâces, composée de cinq membres, n’avait aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser les audiences.

Mais Landry rejeté L’appel d’Edwards au conseil des grâces pour qu’il « organise l’audience de ces affaires de la manière la moins perturbatrice pour les affaires non capitales actuellement pendantes devant le conseil » dans le cadre d’un effort « pour contourner le processus juridique établi ».

Préjean a dit dans un rapport que ce que veulent les condamnés à mort et leurs défenseurs, c’est que le gouverneur « intervienne et réitère sa directive ».

Le bureau d’Edwards n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Une veillée de prière est prévue mardi devant le manoir du gouverneur à Baton Rouge, au cours de laquelle Prejean et l’évêque local Michal Duca devraient exhorter Edwards à forcer le conseil à entendre les candidatures avant qu’il ne quitte ses fonctions.

Préjean prévenu la semaine dernière: « Nous avons un procureur général d’extrême droite, Jeff Landry, qui veut devenir gouverneur et qui, s’il gagne, utilisera son pouvoir pour aligner les gens et les exécuter. »

Le Vatican a également soutenu les demandes accélérées. L’archevêque Vincenzo Paglia, président de l’Académie pontificale de la vie du Vatican, a déclaré : « La libération des couloirs de la mort en Louisiane serait une étape monumentale vers l’abolition de la peine de mort. »

À l’intrigue politique du procès de Prejean s’ajoute le choix de son avocat : Soren Gisleson, qui représente de nombreuses victimes d’un scandale d’agressions religieuses qui secoue l’archidiocèse de la Nouvelle-Orléans depuis des décennies.

Prejean reste l’un des plus éminents abolitionnistes de la peine de mort en Louisiane.

Au cours de quatre décennies de critiques virulentes de cette pratique, Prejean a été à l’avant-garde du mouvement abolitionniste – une vocation qui l’a amené à accompagner six hommes jusqu’à la chambre de la mort en tant que conseiller spirituel.

La Louisiane a exécuté 28 personnes depuis 1976, date à laquelle la Cour suprême américaine a rétabli la peine de mort.

Prejean est actuellement conseiller spirituel de Manuel Ortiz, un natif du Salvador reconnu coupable du meurtre contre rémunération de sa femme, Tracie Williams Ortiz, et d’une autre femme en 1992.

Ortiz fait partie des 55 condamnés à mort de Louisiane qui ont demandé la grâce.

Dans une interview accordée au Times-Picayune de la Nouvelle-Orléans en juinPrejean a déclaré qu’accorder la grâce aux condamnés à mort est « ce que nous devons faire », ajoutant qu’elle croyait en l’innocence d’Ortiz.

« C’est la septième personne que j’arrête dans le couloir de la mort, et c’est le troisième innocent », a-t-elle déclaré. « Voilà à quel point cette chose est cassée.

« La dignité n’est pas réservée aux personnes innocentes », a-t-elle ajouté. « Et attacher une personne – la rendre complètement sans défense – et la tuer, quel genre de dignité y a-t-il là-dedans ?