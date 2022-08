Une relation saine avec les médias sociaux est difficile à définir pour la génération Z

À quoi ressemble une relation saine avec les médias sociaux ? Cela dépend à qui vous demandez.

Pour certains jeunes, il s’agit de trouver un équilibre entre les communautés en ligne et les communautés hors ligne. Pour Natalia Poteryakhin, 22 ans, c’est une retraite complète des médias sociaux, quelque chose qu’elle travaille toujours à réaliser.

Poteryakhin a lancé une carrière dans l’animation en partageant des storyboards et des bandes dessinées sur les réseaux sociaux, rassemblant plus de 5 000 abonnés sur Instagram. Au fur et à mesure que son nombre d’abonnés augmentait, sa dépendance à l’égard de l’application augmentait également – ​​et son conflit interne concernant la réduction de son temps d’écran.

Elle a essayé tous les types de recommandations pour réduire le temps d’écran – les types que vous trouvez lorsque vous recherchez sur Google “comment freiner une dépendance aux médias sociaux” – et pourtant les trucs et astuces conventionnels se sont avérés infructueux.

Cela incluait la suppression du Application Instagram depuis son écran d’accueil mais pas complètement hors de son téléphone. Elle a fixé une limite de temps d’écran de 15 minutes sur Instagram, mais elle y passe normalement une “bonne heure et demie” chaque jour. Elle a téléchargé une extension Web appelée WasteNoTime, qui suit le temps que vous passez sur votre liste de sites Web bloqués, puis les restreint une fois que vous avez atteint votre limite.

Rien de tout cela n’a aidé.

Poteryakhin continue d’utiliser les plates-formes, sans se laisser décourager par les barrières qu’elle a construites. “J’ai essayé un million et une choses, mais parce que les réseaux sociaux sont liés à la façon dont j’existe dans le monde, ce n’est pas si facile”, a-t-elle déclaré.

Poteryakhin n’est pas le seul. De nombreux jeunes, dotés de connaissances suffisantes sur la façon d’arrêter l’utilisation des médias sociaux et d’une prise de conscience de la les pièges d’être constamment en lignecontinuent de consacrer énormément de temps aux plates-formes.

Cette dynamique souligne une réalité plus connectée pour les membres de Génération Zà peu près ceux nés entre 1997 et 2012, qui dépendent davantage des médias sociaux que les générations plus âgées pour l’amitié, les connaissances ou le sens de la communauté qui leur manque dans les espaces physiques. Parce que les jeunes ont grandi avec des communautés en ligne, ces natifs du numérique ont une relation beaucoup plus inextricable avec leurs plateformes et leurs identités. Cela change l’idée de ce à quoi devrait ressembler exactement une relation “saine” avec les médias sociaux, rendant la notion de désintoxication numérique irréaliste et, sans doute, malsaine.

De nombreux conseils courants pour passer moins de temps sur les réseaux sociaux – des choses comme fixer des limites de temps pour les applications ou transformer l’affichage d’un téléphone en niveaux de gris – ne traitent pas de cette relation plus entrelacée. Bien qu’il n’y ait pas de réponse unique, les jeunes avec qui j’ai parlé ont trouvé leurs propres solutions à ce problème générationnel. Voici quelques-unes des façons dont ils ont réduit les médias sociaux et pourquoi se déconnecter complètement n’est pas une solution réaliste.

Se déconnecter ou ne pas se déconnecter ?

La suggestion la plus simple, en théorie, est d’aller à la dinde froide. Abandonnez tous les médias sociaux et construisez une vie en dehors de nos appareils et de nos identités en ligne. En pratique, séparer notre moi en ligne de notre moi IRL est une tâche difficile.

Ankit Dhame a reçu son premier téléphone, un téléphone à clapet Samsung, alors qu’il était en septième année. En neuvième année, il utilisait Tumblr, où il rebloguait des mèmes et développait une présence petite mais substantielle sur la plateforme de blogs. Avec le recul, Dhame, aujourd’hui âgé de 25 ans, se souvient de cette époque d’Internet comme “extrêmement saine”, une époque où les gens se cachaient derrière des noms d’utilisateur idiots et créaient des fils de blagues d’un mile de long sur Tumblr.

“Dès le début, j’ai toujours tissé des liens [on the internet]. Je n’ai jamais simplement utilisé les médias sociaux pour attirer l’attention, car en fin de compte, la raison pour laquelle je voulais attirer l’attention était parce que je voulais une connexion humaine », a déclaré Dhame. Grâce à Internet, il a commencé à se faire des amis, dont quelques-uns. liés à la vie réelle.

Au pire, a déclaré Dhame, son temps d’écran a dépassé 12 heures par jour. Dhame veut avoir une meilleure relation avec les médias sociaux, mais lorsqu’on lui a demandé s’il se déconnecterait définitivement, il a immédiatement répondu non. “C’est comme se couper les mains parce que vous voulez arrêter de fumer”, a déclaré Dhame. “Ce n’est pas une solution.”

Connexion humaine

La déconnexion complète néglige également l’importance, pour les natifs du numérique, des communautés en ligne et des communautés en personne qu’elles contribuent à créer.

Masha Breeze, 21 ans, est propriétaire d’un compte mème Instagram appelé @senilewaif. En 2019, lorsque Breeze, une femme trans, souffrait de dysphorie de genre, elle a commencé à en parler sur son compte. Bientôt, le petit groupe de @senilewaif est devenu une solide communauté de personnes trans.

La communauté en ligne “permet aux gens d’avoir des interactions sociales, de parler à d’autres personnes, d’échanger des idées sur la politique et des informations sur les hormones et les soins médicaux que nous ne pouvons pas obtenir du monde extérieur car il est devenu très hostile”, a déclaré Breeze.

Breeze a développé une communauté IRL plus physique maintenant, “mais je ne pense pas que cela se serait produit si je n’avais pas fait [the @senilewaif] page », a-t-elle déclaré.

“J’ai rêvé d’aller dans les bois et de me déconnecter de tout et de me déconnecter d’Internet”, a déclaré Breeze. “J’ai l’impression que cela arrivera au cours de ma vie, peut-être quand je serai plus âgé et dans une situation financière pour pouvoir le faire. Pour l’instant, je pense que ce serait l’isolement, et je serais triste de ne pas pouvoir le faire. m’exprimer.”

Se tenir à l’écart

Bien que les conseils conventionnels pour freiner une dépendance aux médias sociaux se concentrent sur le fait de rendre les applications moins accessibles en limitant le temps ou en désactivant les notifications, une prise de conscience plus approfondie des effets de ces applications sur la qualité de vie peut faire tout autant de bien, sinon plus.

Jenny Odell appelle cela “se tenir à l’écart”. Elle est l’auteur de How to Do Nothing, un livre qui se concentre sur les façons dont nous pouvons forger de meilleures relations avec nos téléphones et les plateformes qui exigent notre attention.

“Se démarquer, c’est prendre le regard sur l’extérieur sans partir, toujours orienté vers ce qu’il vous resterait. Cela ne signifie pas fuir son ennemi, mais connaître son ennemi”, écrit-elle. Odell ne croit pas aux “retraites de week-end” des médias sociaux, ni aux retraites permanentes. Elle conseille plutôt d’investir dans notre attention et de réfléchir à la manière dont nous pouvons l’utiliser dans nos propres communautés et dans les espaces physiques.

Pour de nombreux jeunes, confronter leurs relations avec ces plateformes n’est plus un combat pour exercer un pouvoir sur leurs appareils. Ils trouvent maintenant un moyen de coexister avec les technologies et les plates-formes sur lesquelles ils s’appuient.

“Il y a ce binaire d’être sur les réseaux sociaux et d’être dans la vraie vie”, a déclaré Breeze. “Mais ils sont tous les deux dans la vraie vie, il n’y a pas de vraie vie.”

Une approche commune pour minimiser le temps d’écran

Les nouvelles technologies, comme le très médiatisé métaverse – des mondes virtuels immersifs que certains considèrent comme la prochaine phase d’Internet – ont le potentiel de mieux mailler la vie en ligne et hors ligne. Cela pourrait rendre encore plus difficile la séparation des plateformes sociales.

Des études ont montré que les gens ont tendance à être plus heureux et en meilleure santé lorsqu’ils passent moins de temps sur les réseaux sociaux. Mais les limites de temps d’écran et d’autres méthodes similaires ne sauveront pas les jeunes des raisons émotionnelles et sociales pour lesquelles ils utilisent les médias sociaux.

Lorsque les médias sociaux sont utilisés en complément d’une communauté déjà existante, cela peut être bénéfique. Lorsqu’il est utilisé comme substitut de la communauté, c’est là que les gens rencontrent des problèmes.

Garder un emploi du temps chargé qui vous relie aux autres contribuera à lutter contre le temps passé devant un écran : planifier du temps avec des amis, faire du bénévolat avec des organisations à but non lucratif locales, dîner en famille ou désigner du temps seul sans écran.

Breeze recommande de créer une communauté en ligne, où les gens peuvent créer des liens autour d’intérêts ou d’expériences de vie similaires, puis de mettre cette communauté hors ligne, si possible.

Pour Poteryakhin, le moyen le plus rapide de réduire son temps d’écran au cours de l’année écoulée a été de nouer une relation et de trouver un emploi à temps plein. Récemment, après être partie en vacances, elle m’a dit qu’elle avait supprimé Instagram de son téléphone, et depuis, elle n’a plus ressenti l’envie de le faire défiler.

“En fin de compte, mon téléphone est ennuyeux maintenant”, a-t-elle déclaré. “Je me retrouve à essayer de trouver quelque chose de stimulant dans mon e-mail, mais j’abandonne après quelques minutes et je trouve quelque chose – comme les trucs de la vie que j’ignore – à faire à la place.”