Une relance de l’accord sur le nucléaire iranien pourrait modifier considérablement les prix du pétrole

Une torche à gaz sur une plate-forme de production pétrolière est vue à côté d’un drapeau iranien dans le Golfe. Raheb Homavandi | Reuter

Le retour de l’accord sur le nucléaire iranien pourrait être imminent – et avec lui, le retour de beaucoup de pétrole sur les marchés internationaux du brut. Avant que les États-Unis ne reprennent les sanctions contre l’Iran après que l’ancien président Donald Trump a quitté l’accord en 2018, l’Iran était le troisième producteur de l’OPEP après l’Arabie saoudite et l’Irak. En 2017, c’était le quatrième producteur de pétrole au monde, après les États-Unis, l’Arabie saoudite et la Russie. “L’OPEP pourrait facilement produire 30,5 millions de bpj (barils par jour) si l’Iran revient et que ces barils ne sont pas pris en charge”, a déclaré mardi à CNBC Tamas Varga, analyste chez PVM Oil Associates à Londres. “Dans ce scénario, mon modèle montre que le Brent chute à 65 dollars” le baril au second semestre 2023, a déclaré Varga. C’est une chute massive par rapport au prix actuel du brut Brent, qui s’échangeait à un peu plus de 101 dollars le baril mardi matin à New York. La semaine dernière, le ministre saoudien de l’énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a averti que l’OPEP pourrait être forcée de réduire la production de pétrole. Le raisonnement du ministre était que les marchés physique et papier sont “déconnectés”, ces derniers souffrant “d’une très faible liquidité, d’une volatilité extrême”, a-t-il déclaré dans une interview à Bloomberg la semaine dernière. Mais la réémergence potentielle de l’Iran sur le marché est également susceptible d’être une préoccupation, selon les analystes.

“L’OPEP+ pourrait se préparer au retour éventuel de l’Iran”, a écrit Varga dans un rapport mardi. “Si l’accord sur le nucléaire devait être relancé, 1 à 2 millions de barils de pétrole supplémentaires par jour pourraient arriver sur le marché dans un laps de temps relativement court.” Et l’analyste vétéran de l’OPEP Helima Croft, responsable de la stratégie mondiale des matières premières chez RBC Capital Markets, a déclaré la semaine dernière au Financial Times que “plus tôt cette année, je pense qu’il est juste de dire que l’Arabie saoudite et d’autres acteurs régionaux étaient raisonnablement convaincus que l’accord avec l’Iran n’allait pas se produire dans un avenir proche… Maintenant que les négociations ont été relancées, je pense qu’elles se concentreront à la fois sur le marché pétrolier et sur les implications plus larges en matière de sécurité de cet accord susceptible de franchir la ligne d’arrivée.

Mais un accord arrivera-t-il ?

À la mi-août, les négociateurs iraniens ont exprimé leur optimisme quant aux perspectives d’un accord, un conseiller déclarant que “nous sommes plus proches qu’auparavant” de la conclusion d’un accord et que le “les problèmes restants ne sont pas très difficiles à résoudre.” Mais jusqu’à présent, il semble qu’il reste quelques points de blocage qui s’avèrent assez difficiles à résoudre. Le principal sujet de discorde entre les camps iranien et occidental est une enquête en cours de l’Agence internationale de l’énergie atomique – le chien de garde nucléaire de l’ONU – sur des traces inexpliquées d’uranium trouvées dans des installations iraniennes au début des années 2000. Téhéran veut que l’enquête soit close avant d’accepter un quelconque accord ; l’AIEA et les gouvernements américains et européens refusent jusqu’à présent.

L’accord sur le nucléaire, officiellement appelé Plan d’action global conjoint et rédigé sous l’administration Obama avec la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Russie et la Chine, a levé les sanctions économiques contre l’Iran en échange de limites à son programme nucléaire. Cependant, depuis le retrait des États-Unis à la mi-2018, les sanctions ont écrasé l’économie iranienne de 84 millions d’habitants et Téhéran a progressivement intensifié son activité nucléaire en violation de l’accord, enrichissant l’uranium au plus haut niveau jamais enrichi et incitant le chef du l’AIEA pour avertir que “seuls les pays fabriquant des bombes” présentent ce niveau d’activité. Cela signifie que les enjeux sont élevés, et en particulier pour l’administration Biden, qui a inscrit la relance de l’accord comme un objectif clé de politique étrangère. Il est également devenu plus urgent que les sanctions contre la Russie en raison de son invasion de l’Ukraine réduisent l’approvisionnement en pétrole et en gaz de l’Europe et font monter les prix en flèche. Bien que le pétrole iranien ne compense pas entièrement la perte de barils russes, il contribuerait néanmoins à atténuer les pressions sur l’offre, selon les analystes.