LONDRES – Ils battent et sucent, crient et récupèrent. Ils tiennent l’avenir du royaume, disent certains, dans leur redoutable bec. Et maintenant l’un d’eux – leur reine, Merlina – a été reclassé à MIA d’AWOL, annonçant la rédemption redoutée d’une prétendue prophétie datant de l’époque du roi Charles II au 17ème siècle: quand les corbeaux quittent le Tour de Londres, le bâtiment s’effondrera et le royaume avec lui. C’est du moins l’histoire jusqu’à présent, un mélange de mythe, d’invention et de mercantilisme qui a élevé la colonie résidente de corbeaux de la célèbre prison et palais de Londres sur la rive nord de la Tamise à un statut rare: aile coupée gardiens de la destinée nationale, aimants touristiques. La plupart des gens, y compris les gardiens vêtus d’écarlate de la tour connus sous le nom de Beefeaters, rejettent la prophétie avec ironie comme une fiction inventée en Grande-Bretagne victorienne au 19ème siècle. Mais, étant donné les autres récits confrontant la terre – Covid-19 à son plus meurtrier depuis que la pandémie a commencé à se dérouler depuis la lointaine Chine il y a un an; les traumatismes et les tribulations du Brexit; l’effilochage consécutif des liens qui unissent le Royaume-Uni – ne pourrait-on pas dire que le présage est déjà en train de se réaliser?

Les tremblements d’inquiétude datent de décembre, lorsque Christopher Skaife, le maître des corbeaux de la tour, remarqua que Merlina était absente sans permission du reste du groupe – Jubilee, Harris, Gripp, Rocky, Erin et Poppy. Au début, a-t-il dit, il n’était pas trop inquiet parce qu’elle était un «corbeau à l’esprit libre qui a été connu pour quitter l’enceinte de la tour à plusieurs reprises. « Mais je suis son copain, et donc elle revient normalement vers nous, mais cette fois elle ne l’a pas fait, donc je crains qu’elle ne soit plus avec nous », a-t-il déclaré à la BBC. Dans un communiqué mercredi, les gardiens de la Tour de Londres ont confirmé ses soupçons. «L’absence continue de Merlina nous indique qu’elle est peut-être tristement décédée», ont déclaré les autorités de la tour. Pour les observateurs de prophéties, il y a eu un tournant. Pour remplir le présage, le nombre de corbeaux doit tomber en dessous de six – le minimum dicté par décret royal. Ravenmaster Skaife avait gardé un oiseau supplémentaire, un concept familier dans une prescription plus large de continuité royale qui enjoint aux couples de créer «un héritier et une pièce de rechange» lorsqu’ils étendent la famille royale avec la création d’une progéniture.

« Nous avons maintenant sept corbeaux ici à la tour, un de plus que les six requis, donc nous n’avons pas de plans immédiats pour combler le poste vacant de Merlina », ont déclaré les autorités de la tour. Néanmoins, la reine errante «manquera beaucoup à ses compagnons corbeaux, au maître des corbeaux et à nous tous dans la communauté de la tour».

L’entrelacement des destins des corbeaux avec ceux de la nation aurait pu être prévu en août dernier, lorsque les inquiétudes liées à la pandémie de coronavirus ont dépouillé la Tour de Londres de certaines de ses légions de visiteurs. Les corbeaux – parfois appelés collectivement «méchanceté» – s’ennuyaient et s’inquiétaient sans les détritus du contact humain qui les maintenaient dans des collations en plus d’un régime régulier qui comprend des souris, des poussins, de la viande et des biscuits imbibés de sang animal. On a également dit qu’ils se languissaient de la stimulation d’un public humain pour leurs tours de fête qui incluent le mimétisme. L’un des corbeaux, Thor, avant l’arrivée de Merlina en 2007, aurait accueilli le président russe en visite Vladimir V. Poutine en lui disant bonjour. M. Poutine était «plutôt surpris», The Guardian a rapporté. M. Poutine n’aurait pas été la première personne à avoir été décontenancé – ou peut-être à avoir vu des parallèles proches de la propre histoire de la Russie – à la tour, connue pour une histoire d’incarcération datant du 12ème siècle, souvent en prélude à la décapitation et d’autres formes d’exécution. Ses nombreux anciens élèves condamnés comprenaient deux épouses d’Henri VIII; les soi-disant princes de la tour qui y ont disparu au XVe siècle et auraient été assassinés par leur oncle, le roi Richard III; et le fugitif nazi Rudolf Hess en 1941. De plus, sur les trois millions de visiteurs annuels estimés (pré-pandémie), beaucoup y affluaient non seulement pour plonger dans l’histoire sanglante, mais aussi pour s’émerveiller devant les joyaux de la couronne bien gardés. La Tour de Londres a fermé aux visiteurs le 16 décembre, alors que la dernière vague de cas de coronavirus se renforçait. Mais même avant cela, et avant la disparition de Merlina, l’impact de la baisse du nombre de visiteurs avait inquiété des gardiens comme Ravenmaster Skaife.