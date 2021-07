Une région sur six en Angleterre enregistre le pire taux de Covid jamais enregistré le jour de la liberté

UNE région sur six en Angleterre a enregistré son pire taux de Covid jamais le jour de la liberté.

Les données d’aujourd’hui montrent que les hospitalisations pour Covid ont augmenté de 44% au cours des deux dernières semaines et que le nombre de décès a augmenté de 19 aujourd’hui.

Rajinder Singh applaudi par le personnel du Royal Papworth Hospital, Cambridge, alors qu’il sort de l’hôpital après 151 jours de traitement pour Covid Crédit : PA

Les données montrent également que chaque zone locale d’Angleterre enregistre désormais des taux de coronavirus supérieurs au niveau symbolique de 100 cas pour 100 000 personnes.

C’est la première fois que cela se produit depuis début janvier, au plus fort de la deuxième vague.

Le taux global de nouveaux cas en Angleterre s’élève actuellement à 425,3 pour 100 000 personnes: le plus élevé depuis le 19 janvier.

ZONES AVEC DES TAUX DE COVID RECORDS

Quelque 50 des 315 régions d’autorités locales à travers l’Angleterre (16%) enregistrent actuellement des taux de cas de Covid qui sont plus élevés que n’importe quel point depuis le début des tests de masse.

Huit d’entre eux sont en nord-est de l’Angleterre:

Redcar & Cleveland (1268,0 cas pour 100 000 habitants – le plus élevé d’Angleterre)

Middlesbrough (1 178,9)

Hartlepool (1 061,3)

Sunderland (1 036,7)

Stockton-on-Tees (944.5)

Darlington (863,3)

Comté de Durham (783,3)

Northumberland (674,6)

Dans le voisin Le Yorkshire et le Humber, six zones enregistrent actuellement des taux records :

Doncaster (729.1)

Wakefield (667,2)

Lyon (599,4)

Comté de Richmond (575,1)

Hambleton (552,4)

East Riding of Yorkshire (517,9)

Huit communes de nord-ouest de l’Angleterre enregistrent également des taux de cas record : Blackpool, Chorley, Copeland, Fylde, Rochdale, South Lakeland, Stockport et Wyre.

Dans sud-ouest de l’Angleterre il y a 13 zones avec des taux record : Bath & North East Somerset, Bristol, East Devon, Mendip, Mid Devon, North Devon, North Somerset, Plymouth, South Gloucestershire, South Hams, South Somerset, Torbay et Torridge.

Il y en a aussi 10 dans le Midlands de l’Est: Bassetlaw, Broxtowe, Derbyshire Dales, Erewash, Gedling, High Peak, Newark & ​​Sherwood, North East Derbyshire, North West Leicestershire et Rushcliffe.

Et il y en a cinq dans le Midlands de l’Ouest: Newcastle-under-Lyme, North Warwickshire, Solihull, Staffordshire Moorlands et Warwick.

Les chiffres ont été compilés par l’agence de presse PA et arrivent le jour où la plupart des restrictions de verrouillage de Covid-19 restantes en Angleterre ont été levées.

La troisième vague a également un impact croissant sur les hôpitaux.

La plupart des régions d’Angleterre ont désormais plus de patients Covid à l’hôpital qu’à tout autre moment depuis la mi-mars, selon les derniers chiffres.

Deux régions – le sud-ouest de l’Angleterre et la zone combinée du nord-est de l’Angleterre et du Yorkshire – sont revenues aux niveaux observés pour la dernière fois il y a plus de quatre mois.

Pour l’Angleterre dans son ensemble, il y a désormais 3 813 patients hospitalisés avec Covid-19 : le nombre le plus élevé depuis le 24 mars.

Les chiffres, du NHS England, montrent l’impact croissant de la troisième vague de coronavirus sur le nombre d’hôpitaux.

Cependant, les niveaux de patients sont encore bien en deçà des pics observés lors de la deuxième vague, en raison du déploiement massif du jab.

Nord-Est de l’Angleterre

Dans le nord-est de l’Angleterre et le Yorkshire, 850 patients atteints de Covid étaient hospitalisés à 8 heures du matin le 19 juillet.

Il s’agit du nombre le plus élevé pour la région depuis le 17 mars et représente un peu plus d’un cinquième du nombre enregistré au sommet de la deuxième vague en janvier.

Le nord-ouest de l’Angleterre compte actuellement 800 patients Covid, le plus élevé depuis le 19 mars et un peu moins d’un cinquième du pic de la deuxième vague.

Les Midlands comptent 730 patients Covid-19, le plus élevé depuis le 27 mars et un peu plus d’un 10e de son pic de deuxième vague.

D’autres régions ont un nombre inférieur de patients, mais toutes ont signalé une augmentation lente et régulière ces dernières semaines.

Londres

Londres est la seule région où les niveaux n’ont pas encore atteint ceux observés pour la dernière fois en mars, avec 647 patients signalés pour le 19 juillet, le plus élevé depuis le 2 avril.

Le sud-ouest de l’Angleterre a le nombre le plus bas de toutes les régions, 228, mais c’est le plus élevé depuis le 15 mars.

L’est de l’Angleterre compte 242 patients tandis que le sud-est de l’Angleterre en compte 316 – dans les deux régions, le nombre le plus élevé depuis le 30 mars.

Des chiffres distincts montrent que le nombre de patients Covid-19 dans l’ensemble du Royaume-Uni s’élevait à 4 094 au 16 juillet : le plus élevé depuis le 29 mars.

S’exprimant ce soir, Boris Johnson a exhorté les Britanniques à continuer de se faire vacciner après qu’il a été annoncé plus tôt que les enfants de plus de 12 ans qui étaient vulnérables obtiendraient un coup – aux côtés de ceux sur le point d’avoir 18 ans.

De nouvelles cartes choquantes montrent que la variante Delta s’est propagée davantage en seulement une semaine avant le nouvel assouplissement actuel des règles de Covid.

Les cartes de l’Angleterre révèlent que les scientifiques ont découvert que la souche qui vient d’Inde était dominante à plus de 90 % dans toutes les autorités du pays.

Delta a été détecté pour la première fois au Royaume-Uni à la mi-avril.

Avant la levée des restrictions de Covid en Angleterre, la variante Delta s’est rapidement propagée. Les zones sombres montrent où la souche est dominante

Les scientifiques détectent plus de cas de Delta à Bristol que dans toute autre partie du pays Crédit : Institut Wellcome Sanger