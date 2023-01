Une région sur les nerfs : pourquoi c’est un moment dangereux pour Israël et la Cisjordanie | Nouvelles du monde

Ne vous méprenez pas, c’est un moment très dangereux pour Israël et la Cisjordanie.

L’attaque devant une synagogue à Jérusalem-Est, qui a tué sept civils et blessé de nombreux autres, survient après des semaines de violence croissante en Cisjordanie, au cours desquelles 30 Palestiniens ont été tués.

Quelques heures seulement après la fusillade de la synagogue, les autorités israéliennes ont déclaré deux personnes ont été blessées dans une attaque dans le quartier palestinien de Silwan à Jérusalem-Est.

Et nous sommes encore à moins d’un mois de 2023.

Deux personnes ont été blessées lors d’un attentat à Jérusalem samedi



Ajoutez à cela l’approfondissement des fractures au sein de la société israélienne, avec des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Jérusalem et de Tel-Aviv pour protester contre les politiques du gouvernement de droite nouvellement formé du pays, et on a l’impression que nous sommes à un point de basculement.

La perspective d’un autre soulèvement populaire, une troisième Intifada, a été menacée à plusieurs reprises au cours de nombreuses années, mais il semble que nous soyons à un point d’inflexion en ce moment.

Une conflagration de la politique et de la violence a mis la région sur les nerfs.

La colère et la haine n’ont cessé de mijoter en Cisjordanie.

Les Palestiniens se plaignent de l’expansion des colonies juives dans les territoires occupés, du manque de services de base comme l’évacuation des déchets, l’approvisionnement en eau et de l’absence d’espoir, en particulier pour la jeune génération.

La fusillade de la synagogue a eu lieu à Neve Yaakov



La perspective de pourparlers de paix entre Palestiniens et Israéliens ne s’est pas tant estompée qu’elle a totalement disparu.

Trente ans après la signature des accords d’Oslo, un plan supposé pour construire une solution à deux États, et la situation est sans doute pire qu’elle ne l’a jamais été.

Israël a un nouveau gouvernement, vieux de quelques semaines seulement, dirigé par le vétéran Benjamin Netanyahu mais avec de nombreux politiciens nationalistes d’extrême droite dans le cabinet.

Cela présentera un dilemme pour Netanyahu, qui sera sous la pression internationale pour calmer la situation, tout en devant s’adresser à des voix dans son cabinet qui voudront une réponse dure à la violence palestinienne.

Israël a un nouveau gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu



Bien que la situation à Gaza soit restée largement calme, à l’exception d’un bref échange de roquettes plus tôt dans la semaine, le Hamas encourage la résistance palestinienne en Cisjordanie.

Ces situations peuvent se dissiper aussi vite qu’elles éclatent, mais cette fois, c’est aussi tendu que je l’ai connu.

Personne ne sait exactement ce que les semaines à venir apporteront.