Une région chinoise offre des « récompenses » aux mariées de moins de 25 ans

La mesure est censée promouvoir « le mariage et la procréation adaptés à l’âge », a déclaré un comté de l’est de la Chine.

Le comté de Changshan, situé dans la province chinoise du Zhejiang, dans l’est de la Chine, propose désormais des espèces « récompenses » aux couples si la mariée est âgée de 25 ans ou moins. La récompense de 1 000 yuans (environ 137 dollars) est censée encourager davantage de jeunes à se marier.

Le système de récompenses a été annoncé la semaine dernière sur le compte WeChat officiel du comté. La mesure vise apparemment à promouvoir « mariage et procréation adaptés à l’âge » pour les premiers mariages. Le système n’impose cependant aucune exigence aux mariés des couples de jeunes mariés. Outre le montant forfaitaire en espèces, le comté offre désormais une série de subventions pour la garde d’enfants et l’éducation aux jeunes couples qui ont des enfants.

Cette annonce intervient alors que la Chine a marqué son premier déclin démographique en six décennies, le Bureau national des statistiques du pays ayant signalé en janvier dernier une baisse d’environ 850 000 personnes pour une population de plus de 1,41 milliard d’habitants en 2022. Cette baisse est la première enregistrée depuis 1961. – la dernière année de la grande famine en Chine.

Plus tôt ce mois-ci, la Chine a également signalé une baisse alarmante du taux de fécondité, qui a atteint un niveau record de 1,09 l’année dernière, selon les chiffres du Centre chinois de recherche sur la population et le développement. Ce chiffre place la Chine au niveau de fécondité le plus bas parmi les pays de plus de 100 millions d’habitants, ainsi que parmi les plus bas du monde, comme la Corée du Sud et Singapour.