Une réfugiée ukrainienne larguée par un père britannique après une liaison a crié “Je t’aime Tony” alors qu’elle le suppliait de la reprendre

Une réfugiée UKRANIENNE larguée par son petit ami britannique après leur liaison de quatre mois a crié “Je t’aime” en le suppliant de la reprendre.

Tony Garnett, 29 ans, a quitté Lorna Garnett – la mère de ses deux enfants – après être tombé éperdument amoureux de Sofiia Karkadym, 22 ans.

Tony et Sofia sont tombés amoureux quelques jours seulement après que le réfugié ukrainien a emménagé dans la maison qu’il partageait avec son partenaire et ses enfants Crédit : Louis Wood

Tony a quitté son ex Lorna après que le couple ait accueilli Sofia dans leur maison Crédit : NB PRESS LTD

Tony et Lorna avaient accueilli la réfugiée ukrainienne Sofiia dans leur maison familiale à peine dix jours plus tôt.

Des mois après que Tony se soit enfui avec Sofia – et après une série de prétendues disputes alimentées par l’alcool – Tony affirme qu’il l’a larguée.

Le père a dit qu’il avait expulsé Sofia mais elle est revenue samedi et aurait commencé à défoncer la porte avant de fuir les flics et de se cacher dans un buisson.

Quand elle a finalement été retrouvée, Tony affirme que Sofia a crié: “Tony, je t’aime. S’il te plaît, viens avec moi.”

Une rangée précédente entre eux l’aurait vue “enfoncer un couteau dans le mur de la cuisine à plusieurs reprises alors qu’elle était ivre”.

Tony a déclaré à MailOnline: “Je craignais que cela n’arrive, qu’elle ne se présente à la maison alors que la police l’avait avertie de ne pas le faire.

“Elle donnait des coups de pied à la porte d’entrée et criait et hurlait et j’ai essayé de lui parler.

“Je devais lui dire pourquoi notre relation était terminée.”

Sofia a envoyé un certain nombre de messages depuis leur rupture, disant qu’elle l’aimait et voulait une réconciliation, affirme Tony.

Le couple avait précédemment déclaré vouloir se marier.

Sofia, qui a fui la ville de Lviv au début de la guerre d’Ukraine, a précédemment déclaré au Sun : “Dès que je l’ai vu, je l’ai aimé.

“Ça a été très rapide mais c’est notre histoire d’amour. Je sais que les gens vont penser du mal de moi mais ça arrive.

“Je pouvais voir à quel point Tony était mécontent.”

Lorna Garnett, qui avait changé son nom de famille par acte de vote pour correspondre à celui de Tony mais n’est pas mariée avec lui, a déclaré qu’on lui demandait sans cesse si elle essaierait de raviver sa relation avec Tony.

Je savais que cela se terminerait par un désastre pour eux – je ne pensais tout simplement pas que cela arriverait après seulement quatre mois. L’ex Lorna de Tony

Mais elle leur a définitivement dit: “Je ne le ferais pas revenir dans un million d’années.”

Elle a ajouté: “Je savais que cela se terminerait par un désastre pour eux – je ne pensais tout simplement pas que cela arriverait après seulement quatre mois.”

Lorna, la mère de ses deux filles, a dit à des amis que la rupture entre lui et Sofia n’était pas une surprise.

Elle leur a dit : « Il a tellement jeté.

« Il ne peut pas me voir à cause d’une ordonnance restrictive et il n’a pas vu les enfants.

“Mais il est difficile de ressentir de la sympathie.”

Lorna est incapable de parler publiquement de sa rupture avec Tony en raison d’une procédure judiciaire.

Mais un ami a déclaré: «Lorna a été tellement blessée par tout cela, mais elle est forte et toute son attention a été portée sur les enfants, ils sont tout son monde maintenant.

“Il n’y a aucune partie d’elle qui veut qu’il revienne, il a tout gâché.”

Le Sun a approché Sofia pour un commentaire.