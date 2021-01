Par Kate Kelland et Josephine Mason

LONDRES, 13 janvier (Reuters) – Le rôle et les attributions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) devraient être examinés à la suite de la pandémie de COVID-19, et des réformes seront probablement nécessaires pour la libérer de la politique et lui donner plus d’indépendance, des experts de la santé publique ont déclaré mercredi.

S’exprimant lors de la conférence Reuters Next, l’épidémiologiste britannique Neil Ferguson, l’épidémiologiste d’État suédois Anders Tegnell et Chikwe Ihekweazu, le chef du Centre nigérian pour le contrôle des maladies, ont déclaré que l’agence de santé des Nations Unies avait rencontré des difficultés pour mener une réponse mondiale à la pandémie.

« Nous devons réfléchir à la manière dont l’architecture mondiale peut être améliorée », a déclaré Ferguson, y compris la nécessité de repenser « la gouvernance d’organisations telles que l’OMS ».

« L’un des défis auxquels il est confronté est d’être véritablement indépendant », a-t-il déclaré. « Typiquement, il est influencé par les grands États. Historiquement, cela a été des pays occidentaux comme les États-Unis, et maintenant c’est aussi beaucoup la Chine – et cela peut parfois s’avérer difficile dans des situations comme l’année dernière. »

De nombreux gouvernements du monde entier, y compris aux États-Unis, en Australie et dans l’Union européenne, ont appelé à la réforme ou à la restructuration de l’OMS au milieu des critiques de sa réponse à l’épidémie de COVID-19.

L’OMS a été secouée par une décision des États-Unis l’année dernière de suspendre son financement et a été accusée d’être trop proche de la Chine dans la première phase de la pandémie, lorsque les critiques disent que Pékin a tardé à partager des informations cruciales sur le nouveau coronavirus. qui est apparu pour la première fois dans la ville de Wuhan.

L’OMS a rejeté à plusieurs reprises de telles accusations et la Chine insiste sur le fait qu’elle a été ouverte et transparente.

S’exprimant dans le même panel de la conférence Reuters Next, le Suédois Tegnell a déclaré qu’à son avis, « cette crise par rapport à de nombreuses crises de la dernière décennie est devenue beaucoup plus politisée ».

« Cela a rendu le rôle de l’OMS beaucoup plus difficile », a-t-il déclaré.

L’histoire continue

Ihekweazu du Nigéria a déclaré qu’il espérait que l’année à venir verrait le monde travailler plus étroitement ensemble pour lutter contre la pandémie, en particulier pour améliorer l’accès équitable aux vaccins conçus pour prévenir la maladie.

«ANNÉE DES VACCINS»

Alors que les vaccins contre le COVID-19 commencent à être déployés dans certains pays plus riches d’Europe et des Amériques, les pays les plus pauvres devront peut-être attendre quelques mois avant d’avoir accès aux fournitures.

« Il ne fait aucun doute que cette année sera l’année des vaccins », a déclaré Ihekweazu, ajoutant qu’il venait de voir une carte mise à jour des pays où des vaccins ont déjà été administrés.

«En regardant cela dans une perspective mondiale, c’est déchirant», a-t-il déclaré. « Mais c’est le début, c’est janvier, donc nous devrons voir comment l’année se déroule. »

Les trois experts ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les populations de leur pays et d’autres soient confrontées à des restrictions visant à ralentir la propagation de la pandémie pendant au moins la première moitié de 2021, et peut-être plus longtemps si le déploiement des vaccins prend plus de temps.

Mais ils ont dit qu’ils espéraient que d’ici la fin de l’année, la vie pourrait commencer à ressembler un peu plus à une normale prépandémique.

« Nous devons nous rappeler que dans le monde qui nous entoure, très probablement, ce virus continuera à se transmettre », a déclaré Tegnell. « Nous devons donc maintenir un haut niveau de préparation. Ce ne sera pas une vie facile. »

Pour plus d’informations sur la conférence Reuters Next, cliquez ici ou sur www.reuters.com/business/reuters-next Pour regarder Reuters Next en direct, visitez https://www.reutersevents.com/events/next/register.php (Reporting by Kate Kelland et Josephine Mason; Montage par Alex Richardson)