Une recrue de la police du Massachusetts décède après une crise médicale lors d’un exercice d’entraînement

NEW BRAINTREE, Massachusetts — Une recrue de la police d’État du Massachusetts est décédée un jour après avoir perdu connaissance et avoir souffert d’une crise médicale lors d’un exercice d’entraînement aux tactiques défensives, ont indiqué les autorités.

Enrique Delgado-Garcia, 25 ans, est décédé vendredi à l’hôpital, un jour après l’exercice à l’Académie de police de l’État du Massachusetts à New Braintree, a déclaré le porte-parole du département Tim McGuirk dans un communiqué vendredi soir. New Braintree se trouve à environ 129 kilomètres au nord-est de Boston.

McGuirk a déclaré que l’équipe médicale de l’académie est intervenue immédiatement après que Delgado-Garcia soit devenu insensible. Ils ont déterminé qu’il avait besoin de soins médicaux urgents et l’ont emmené à l’hôpital, où il est décédé.

La mère de Delgado-Garcia a déclaré aux journalistes de NBC10 Boston et de Telemundo Nueva Inglaterra que il a été frappé et blessé.

« Je ne comprends pas pourquoi c’était si violent si c’était juste un entraînement », a déclaré Sandra Garcia en espagnol. « Je veux qu’ils m’expliquent, que l’État m’explique ce qui est arrivé à mon fils. … Pourquoi l’a-t-il frappé si fort que ça l’a tué, que ça lui a détruit le cerveau et cassé toutes les dents de mon fils et qu’il a eu une fracture du cou aussi, mon fils. »

Un tel entraînement policier peut couvrir une gamme d’affrontements physiques pour se défendre contre les plaquages, les coups de poing et autres attaques. La déclaration de McGuirk n’a pas précisé le type d’exercice auquel Delgado-Garcia a participé. Il n’a pas immédiatement répondu samedi à d’autres questions à ce sujet ou à la question de savoir si Delgado-Garcia était blessé.

« L’affaire est en cours d’examen et l’enquête est en cours depuis que nous avons été informés de l’incident jeudi », a déclaré samedi dans un communiqué Lindsay Corcoran, porte-parole du bureau du procureur du comté de Worcester. Delgado-Garcia a déjà travaillé comme défenseur des victimes et des témoins dans ce bureau.

Un porte-parole de l’Association de la police d’État du Massachusetts a posé des questions sur ce qui est arrivé à Delgado-Garcia au département de police de l’État.

Le colonel John Mawn Jr. de la police d’État a déclaré dans un communiqué que son département « s’engage à fournir un soutien et des ressources à la famille, aux amis et aux autres recrues de l’académie du stagiaire Delgado-Garcia dans les jours et les semaines à venir alors qu’ils font face à cette perte inimaginable. »

La gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a publié une déclaration disant qu’elle était navrée par la perte de Delgado-Garcia.

« Il était un membre apprécié de sa classe d’académie, connu pour sa compassion et son dévouement au service. C’est une période dévastatrice pour tous ceux qui l’ont connu et aimé, et nous gardons la famille d’Enrique et sa communauté de la police d’État dans nos cœurs », a-t-elle déclaré.

Un message a été envoyé au porte-parole de Healey samedi pour lui demander si davantage d’informations étaient disponibles sur ce qui est arrivé à Delgado-Garcia.