Une recrue cinq étoiles va contourner la saison de préparation senior pour la ligue mineure de la NBA

Le meneur de jeu cinq étoiles et l’un des meilleurs espoirs de la promotion 2022, Scoot Henderson, sautera sa saison senior au lycée de Géorgie Kell pour devenir professionnel. Au lieu d’aller à l’université ou d’emmener ses talents à l’étranger, Henderson a rejoint la G League Ignite de la NBA, a annoncé la ligue vendredi.

Le joueur de 17 ans a signé un accord d’une valeur de 1 million de dollars, selon The Athletic.

La G League Ignite est un programme de développement conçu pour préparer les meilleurs espoirs de basketball qui ne sont pas assez vieux pour se présenter au repêchage de la NBA. Henderson ne sera pas éligible pour le repêchage de la NBA avant 2023.

« Je suis tellement excité que la G League ait créé cette plate-forme », a déclaré Henderson. « C’est vraiment la meilleure solution pour moi. Depuis que je suis enfant, concourir au plus haut niveau du monde est mon objectif principal. Devenir le plus jeune basketteur professionnel américain n’est que la cerise sur le gâteau.

Le natif de Marietta, en Géorgie, a mené son lycée à un record de 22-7, avec une moyenne de 32 points, sept rebonds et six passes. Henderson a remporté les honneurs de la première équipe américaine de Sports Illustrated All-American et MaxPreps Junior All-American et est le meilleur buteur de tous les temps de Kell High School.

Henderson devient le premier joueur à signer avec Ignite pendant deux saisons et rejoindra le top 10, classe de l’espoir 2021, Michael Foster, sur la liste de l’équipe.

Dirigée par Brian Shaw, quintuple champion de la NBA, l’équipe comprend «des joueurs d’élite éligibles au repêchage de la NBA ainsi que des vétérans de la NBA G League qui servent de mentors aux jeunes talents de l’équipe».

