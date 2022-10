Une reconstruction 3D bizarre “montre à quoi la Vierge Marie ressemblait à une star célèbre” – mais tout n’est pas comme il semble

Une reconstruction 3D BIZARRE semble montrer comment la Vierge Marie ressemblait à une étoile célèbre – mais ce n’est pas tout ce qu’il semble.

Des scientifiques de l’Université de Stanford auraient créé une découpe informatisée de la mère de Jésus pour découvrir à quoi elle aurait pu ressembler.

Double prise: des scientifiques de l’Université de Stanford prétendent avoir une reconstruction 3D de la Vierge Marie Crédit : Université de Stanford

La retouche informatisée ressemble étrangement à Lady Gaga Crédit : Getty

Le résultat était un étrange sosie de Lady Gaga voilée et plutôt pieuse.

Mais l’image n’est pas tout ce qu’elle semble et les utilisateurs de Twitter étaient loin d’être convaincus qu’elle était réelle après qu’elle ait été publiée par quelqu’un du nom de Future Dilf.

La publication est devenue virale, obtenant 78 000 likes et a été partagée plus de 12 000 fois.

L’image est probablement un faux étant donné qu’il n’y a aucune preuve archéologique physique que la Vierge Marie ait jamais existé, selon un utilisateur de Twitter.

En 2015, des scientifiques ont stupéfié le monde avec un dessin de ce à quoi Jésus aurait pu ressembler, basé sur ce que l’on sait de sa vie.

Traditionnellement, Jésus est représenté comme ayant les cheveux longs, les yeux bleus et la peau blanche, bien qu’il soit né dans la région de Judée au Moyen-Orient.

Mais un scientifique britannique pense avoir trouvé une représentation beaucoup plus précise de ce à quoi l’icône chrétienne aurait pu ressembler, basée sur l’anthropologie médico-légale.

Richard Neave, un artiste médical à la retraite de l’Université de Manchester, a publié l’image pour la première fois en 2015 – mais la représentation est récemment revenue sur le devant de la scène en ligne.

Et le résultat ne ressemble en rien au type aux cheveux dorés, aux yeux clairs et à la peau pâle que nous reconnaissons dans les portraits traditionnels de l’école du dimanche.

Aidé par des archéologues israéliens, le scientifique Richard a utilisé des méthodes similaires à celles utilisées par la police pour traquer les criminels : tout cela dans le but de façonner une reconstruction du visage de Jésus.

Il a commencé par acquérir des crânes d’hommes sémites près de Jérusalem, où vivait Jésus.

Neave et son équipe ont ensuite utilisé la tomographie informatisée pour créer des tranches de crânes aux rayons X afin de recueillir des données complexes sur sa structure faciale, ses muscles et sa peau.

En utilisant ces informations, les chercheurs ont pu construire une reconstruction 3D du visage de Jésus.

Ils ont ensuite créé un moulage du crâne à l’aide de couches d’argile et ont modelé le nez, les lèvres et les paupières pour suivre la forme déterminée par les muscles sous-jacents.

L’équipe a utilisé des dessins trouvés sur divers sites archéologiques datant du premier siècle, avant la compilation de la Bible, pour déterminer la couleur des cheveux, des yeux et de la peau de Jésus.

Contrairement à la croyance populaire, ils soutiennent que le fils de Dieu aurait pu avoir les yeux noirs et les cheveux courts et bouclés appropriés pour les hommes à l’époque.

Étant donné que Jésus a travaillé à l’extérieur comme charpentier jusqu’à l’âge de 30 ans environ, Neave et son équipe estiment qu’il était plus musclé et en forme que ne le suggèrent les portraits occidentaux, avec un visage tanné qui le faisait paraître plus âgé.

Neave a souligné que sa recréation de Jésus est simplement celle d’un homme adulte qui a vécu au même endroit et au même moment.