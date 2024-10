Une reconnaissance internationale pour l’École de santé publique

L’Agence d’accréditation en santé publique (APHEA), un organisme de certification international basé en Europe, a accordé l’accréditation à l’École de santé publique de l’Université de Montréal (connue sous son acronyme français ESPUM) pour un cycle de six ans, le maximum possible. L’accréditation repose sur un examen approfondi des composantes, du fonctionnement et des réalisations de l’École. L’ESPUM a fait preuve d’excellence à travers 38 normes couvrant la qualité de ses programmes, les qualifications de son corps professoral, la richesse et la diversité de sa communauté étudiante, ses performances en recherche et la qualité de son environnement d’études et de travail.

Double reconnaissance prestigieuse Carl Ardy Dubois Crédit : Avec l’aimable autorisation L’ESPUM était déjà accréditée par le Conseil de l’éducation pour la santé publique (CEPH). Elle devient désormais la seule école de langue française au monde, la seule école au Canada et la deuxième au monde (après l’Indiana University School of Public Health) à détenir à la fois les certifications CEPH et APHEA. Cette double accréditation nord-américaine et européenne renforce la position de l’ESPUM en tant que leader international en matière d’éducation, de recherche et de diffusion des connaissances en santé publique. « Cette accréditation, qui coïncide avec la 10e édition de l’ESPUMème anniversaire, récompense tout le travail accompli au cours des 10 dernières années pour bâtir les forces de l’UdeM en santé publique et en faire un centre de formation et de recherche de renommée mondiale dans ce domaine », a déclaré Carl-Ardy Dubois, doyen de l’ESPUM.

Un centre de pensée critique et d’excellence scientifique Avec plus de 1 200 étudiants inscrits chaque année, principalement au niveau des cycles supérieurs, l’ESPUM est un moteur du renforcement des capacités en santé publique, un pôle de formation des nouvelles générations de praticiens et de chercheurs qui devront relever les grands défis de santé publique d’aujourd’hui. Avec ses centres de recherche affiliés, l’ESPUM représente une masse critique de chercheurs cherchant des solutions aux problèmes qui menacent la santé des populations et de la planète.

Regarder vers l’avenir : un programme permanent d’amélioration continue Cette double reconnaissance internationale est un atout pour la communauté étudiante et les diplômés de l’ESPUM, ouvrant de multiples opportunités. L’investissement de l’ESPUM dans ces processus d’accréditation exigeants démontre son engagement envers l’excellence et chacun est une opportunité d’établir un programme d’amélioration continue. Le Doyen a donc souligné que cette reconnaissance n’est pas une fin en soi : elle constitue un défi pour poursuivre les efforts constants nécessaires pour renouveler les programmes et les méthodes d’enseignement, renforcer les capacités de recherche, accompagner les étudiants tout au long de leurs études, assurer la réussite scolaire du plus grand nombre, et préparer les étudiants à leur future carrière et à leur vie civique.





