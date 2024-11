Une reconnaissance enfin pour Tom Bacon, le scientifique dont vous n’avez jamais entendu parler qui a contribué à mettre les hommes sur la Lune | Apollon 11

Cela fait près de 70 ans que Francis Thomas Bacon a développé une source d’énergie verte propre qui contribuerait à alimenter le premier alunissage et à changer le cours de l’histoire.

Pourtant, peu de gens connaissent l’ingénieur Tom, basé à Cambridge, dont l’invention de la première pile à combustible hydrogène-oxygène fonctionnelle a contribué à envoyer Apollo 11 sur la Lune. Ses travaux pionniers sont encore aujourd’hui une source d’inspiration pour les scientifiques travaillant sur des solutions liées aux énergies renouvelables.

Aujourd’hui, l’association caritative Cambridge Past, Present & Future cherche à mettre en lumière les réalisations remarquables de Bacon en lui remettant une plaque bleue dans son ancienne maison de Little Shelford, dans le Cambridgeshire.

Les piles à combustible de Bacon – surnommées « Bacon Cells » par la Nasa en son honneur – fournissaient de l’énergie secondaire aux missions Apollo, produisant de l’électricité pour les communications, la climatisation et l’éclairage, ainsi que de l’eau pour les astronautes.

« Normalement, avec le temps, une batterie se décharge et il faut la recharger », explique Bacon. BBC Radio 4peu avant les alunissages en 1969. « Maintenant, [with] cet appareil, tant que vous continuez à y introduire de l’hydrogène et de l’oxygène et que vous enlevez l’eau formée, il continuera à produire de l’énergie indéfiniment – ​​et les astronautes boiront l’eau.

Francis Thomas Bacon photographié en 1959. Photographie : Standard du soir/Getty Images

L’efficacité et la haute densité énergétique des piles à combustible ont joué un rôle si important dans le succès des missions Apollo que le président Richard Nixon a déclaré à Bacon : « Sans vous, Tom, nous ne serions pas allés sur la Lune. »

Sam Stranks, professeur de matériaux énergétiques et d’optoélectronique à l’Université de Cambridge, a déclaré : « Il était un pionnier. La technologie des piles à combustible était extrêmement importante pour le programme spatial, car tant que l’on peut fournir continuellement des gaz, on peut continuer à produire de l’électricité. Ceci est vital dans un endroit éloigné comme l’espace. « De toute évidence, il n’existe pas de moyen simple d’y obtenir de l’électricité. »

L’héritage de Bacon inspire encore aujourd’hui les scientifiques qui travaillent sur de nouvelles technologies pour l’énergie solaire, la production d’hydrogène et le stockage par batterie, a déclaré Stranks, et les piles à combustible restent « très pertinentes » en tant que moyen potentiel de fournir de l’électricité verte et de l’énergie de secours, en particulier dans les endroits reculés.

Ils pourraient également alimenter les moteurs électriques des camions et des navires long-courriers à l’avenir, évitant ainsi le besoin de batteries rechargeables incroyablement grosses et lourdes et réalisant un rêve partagé par Bacon dans son interview à la radio de la BBC. « J’ai toujours espéré qu’il serait utilisé pour faire circuler des véhicules », a-t-il déclaré, avant de prédire : « Sous une forme modifiée, il va arriver. »

Stranks a déclaré : « Je le vois vraiment comme un visionnaire et un héros méconnu. La pile à combustible est une solution énergétique durable qui préfigure les efforts actuels en matière d’énergie propre et qui était en avance sur son temps de plusieurs décennies.

Descendant direct du philosophe et empiriste élisabéthain Francis Bacon, il a commencé ses recherches sur les piles à combustible alors qu’il travaillait pour une société d’ingénierie en 1932, quelques années après avoir obtenu un diplôme de troisième classe à Cambridge. diplôme en sciences mécaniques.

Près d’un siècle plus tôt, le physicien William Grove avait démontré le concept théorique des piles à combustible en 1839, mais n’a pas réussi à produire beaucoup d’électricité. Enthousiasmé par l’énorme potentiel, Bacon a secrètement commencé à mener des expériences avec ces gaz hautement inflammables, dans les locaux de son employeur.

ignorer la promotion de la newsletter précédente Analyses et avis sur l’actualité et la culture de la semaine présentés par les meilleurs écrivains de l’Observer Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

On lui a dit d’arrêter ou de partir, il a quitté son emploi et a consacré sa vie à trouver une solution à ce problème complexe, travaillant d’abord à l’Université de Cambridge, puis chez Marshalls, un fabricant local.

Il a ensuite révélé dans son interview à la BBC qu’il était difficile de savoir pendant des décennies quelle serait l’utilisation pratique de son invention et qu’il avait donc du mal à financer ses recherches. Puis, en 1962, la Nasa décide de développer sa pile à combustible alcaline pour le programme Apollo et une entreprise américaine investit 100 millions de dollars dans le projet.

« Les ingénieurs britanniques ont certaines des idées les plus brillantes, mais transformer ces idées en succès commerciaux est ce qui échoue souvent, et Bacon a été confronté à cela », a déclaré Clemens Kaminski, professeur à Cambridge, chef du département de génie chimique et de biotechnologie où Bacon a travaillé autrefois. « Pourtant, il a persévéré. »

Après leur retour sur Terre, les astronautes Neil Armstong, Buzz Aldrin et Michael Collins ont rencontré Bacon à Downing Street et lui ont présenté une photographie signée du célèbre premier « petit pas » d’Armstrong sur la Lune.

Cependant, en dehors de la communauté scientifique, Bacon, décédé en 1992, n’est pas très connu, a déclaré Kaminski. «C’était un homme incroyablement modeste et calme. Son plaisir était de résoudre les problèmes et de trouver de vraies solutions pour le bénéfice de la société.