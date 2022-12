Une récompense de 100 000 $ est offerte en lien avec l’attaque contre le camp BC Coastal GasLink

Selon la GRC de la Colombie-Britannique, un nombre croissant de personnes ont lancé des bombes fumigènes et des bâtons allumés sur la police le 17 février 2022, lorsque des agents ont répondu à des dommages signalés sur un chantier de Coastal GasLink. (Photo gracieuseté de la GRC de la C.-B.) Des images de la GRC de la Colombie-Britannique montrent d’importants dommages causés à l’équipement et aux chantiers de Coastal GasLink le 17 février 2022. (Photo gracieuseté de la GRC de la Colombie-Britannique) Des images de la GRC de la Colombie-Britannique montrent d’importants dommages causés à l’équipement et aux chantiers de Coastal GasLink le 17 février 2022. (Photo gracieuseté de la GRC de la Colombie-Britannique)

Une association de construction de la Colombie-Britannique et Échec au crime offrent 100 000 $ à quiconque identifie l’une des 20 personnes estimées qui ont causé plusieurs millions de dollars de dommages à un camp Coastal GasLink près de Houston en février dernier.

Le camp a été le théâtre de blocages et de protestations pendant des années par ceux qui s’opposent à l’oléoduc.

Les choses se sont intensifiées peu après minuit le 17 février, lorsque les gardes de sécurité du camp ont appelé la GRC de Houston sur la Marten Forest Service Road pour une attaque signalée. Les gardes ont dit à la police qu’une vingtaine de personnes, certaines armées de haches, brisaient les vitres de leur véhicule.

Sur le chemin de l’incident, la police a déclaré avoir trouvé des arbres abattus, des souches couvertes de goudron, du fil de fer, des planches avec des pointes, un vieil autobus scolaire et des incendies, éparpillés le long de la voie de service. La police pense que les objets étaient destinés à les empêcher de se rendre sur les lieux. Tout en travaillant sur tout cela, la police a déclaré que des personnes avaient lancé des bombes fumigènes et tiré des bâtons allumés sur eux, blessant un officier.

La police a découvert plus tard des dommages estimés à des millions aux machines de chantier, aux clôtures et aux bâtiments portables. Ils n’ont trouvé aucun manifestant ce soir-là.

Près d’un an plus tard, et malgré un appel à l’aide du public, la GRC de la Colombie-Britannique a déclaré lundi (12 décembre) qu’elle n’avait encore identifié aucun des auteurs. Pour essayer de trouver de nouvelles pistes, l’Association des entrepreneurs indépendants et des entreprises et Échec au crime offrent maintenant 100 000 $ à quiconque peut fournir des informations menant à l’arrestation et à l’inculpation de l’une des personnes impliquées.

Toute personne ayant des informations peut appeler la GRC de Houston au 250-845-2204 ou contactez Échec au crime de manière anonyme au 1-800-222-8477.

