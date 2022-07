Une récolte de nouveaux romans sur la race et le racisme trouve la liberté dans la satire

Les romanciers noirs ont longtemps utilisé le surréalisme, la farce et la satire pour s’attaquer aux tabous autour de la race.

En 1931, le journaliste et écrivain noir George S. Schuyler a publié une critique critique de la suprématie blanche intitulée « Black No More », qui met en scène un homme noir ambitieux qui subit une intervention médicale pour rendre sa peau blanche, mais trouve ensuite la blancheur aliénante. Au cours des décennies qui ont suivi, Ishmael Reed, Charles Wright, Percival Everett, Mat Johnson et Paul Beatty ont utilisé le surréalisme comique pour aborder des sujets tels que l’esclavage, les lynchages et les crimes de haine, ainsi que les échecs du mouvement des droits civiques.

L’humour et la fantaisie peuvent agir comme une sorte de tampon lors de l’écriture sur des questions qui seraient autrement trop douloureuses, comme la violence policière contre les Noirs et le colorisme, a déclaré Nana Kwame Adjei-Brenyah. Son prochain roman, “Chain-Gang All-Stars”, se déroule dans une Amérique alternative où le système pénitentiaire à but lucratif permet aux condamnés de concourir pour leur liberté dans une émission de téléréalité de style gladiateur et de combat à mort.

“En ayant ce genre de vanité surréaliste et satirique, cela me permet de créer un espace où j’ai beaucoup de contrôle et où je peux toujours aborder le même sujet”, a-t-il déclaré.

La nouvelle génération de satires sur la race reflète également un débat en cours sur l’appropriation culturelle et les conflits sur la question de savoir si et comment les romanciers devraient écrire au-delà des frontières raciales et culturelles.