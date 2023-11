Une recherche révolutionnaire montre une récupération cérébrale significative après l’abstinence d’alcool

Une étude scientifique récente a dévoilé des nouvelles prometteuses pour les personnes qui se remettent d’un abus d’alcool. Les chercheurs ont découvert que les cerveaux de ceux qui se sont abstenus de consommer de l’alcool pendant environ 7,3 mois présentaient des améliorations significatives de leur structure cérébrale, ce qui suggère un potentiel de récupération remarquable. Cette nouvelle découverte, publiée dans la revue Alcooldonne de l’espoir aux personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool et souligne l’importance d’une abstinence durable.

L’abus d’alcool est une préoccupation répandue à l’échelle mondiale et ses effets néfastes sur la santé sont bien documentés. La consommation d’alcool à long terme peut entraîner des troubles cognitifs et des changements structurels dans le cerveau. Des recherches antérieures ont indiqué que certaines régions du cerveau peuvent se rétablir pendant l’abstinence d’alcool, mais l’étendue et les schémas de récupération restent flous. Cette incertitude a incité les scientifiques à se lancer dans la présente étude, visant à faire la lumière sur la remarquable capacité d’auto-guérison du cerveau pendant la sobriété.

“Il existe très peu d’informations dans le domaine des troubles liés à la consommation d’alcool sur la façon dont la structure du cerveau humain se rétablit après une abstinence à long terme après le traitement”, a déclaré l’auteur de l’étude Timothy C. Durazzo, neuropsychologue clinicien au VA Palo Alto Health Care System et professeur de psychiatrie. et sciences du comportement à la faculté de médecine de l’Université de Stanford. “Notre étude est la première à démontrer une récupération significative de l’épaisseur corticale dans plusieurs régions chez ceux qui recherchent un traitement pour un trouble lié à la consommation d’alcool sur environ 6 à 7 mois d’abstinence après le traitement.”

Pour étudier les effets de l’abstinence alcoolique, les chercheurs ont utilisé l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour analyser le cerveau d’individus qui cherchaient un traitement pour des troubles liés à la consommation d’alcool. Au cours de 7,3 mois d’abstinence, les chercheurs ont examiné de près les modifications de l’épaisseur corticale. L’épaisseur corticale fait référence à l’épaisseur de la couche externe du cerveau, qui joue un rôle crucial dans diverses fonctions cognitives.

« L’épaisseur corticale est génétiquement et phénotypiquement distincte des autres mesures structurelles, telles que le volume et la surface ; par conséquent, évaluer les changements dans l’épaisseur corticale avec une abstinence prolongée contribue à une meilleure compréhension de la façon dont la structure du cerveau humain se rétablit avec sobriété », a expliqué Durazzo.

Au total, 88 participants atteints d’AUD ont pris part à l’étude. Ils ont été soigneusement sélectionnés sur la base de critères spécifiques, notamment un diagnostic de dépendance actuelle à l’alcool, une consommation constante d’alcool sur une période significative et divers critères d’exclusion liés à d’autres problèmes de santé. De plus, 45 personnes sans antécédents d’abus d’alcool ont été incluses comme groupe de comparaison.

Le résultat le plus encourageant a été l’observation d’une récupération linéaire significative de l’épaisseur corticale dans la plupart des régions cérébrales étudiées. Sur les 34 régions analysées, 26 ont montré des améliorations au cours de la période d’abstinence de 7,3 mois. Cela suggère que le cerveau a la capacité de réparer et de régénérer sa structure lorsque l’alcool n’est plus un facteur.

“L’abstinence soutenue d’alcool après un traitement pour un trouble lié à la consommation d’alcool est associée à une récupération substantielle des tissus neuraux et non neuraux qui contribuent à l’épaisseur du cortex humain”, a déclaré Durazzo à PsyPost.

Les participants qui avaient consommé plus d’alcool au cours de l’année précédant l’étude présentaient une récupération réduite dans des régions particulières, notamment la pars orbitalis, la pars triangularis et les cortex supramarginaux. Cela suggère que la quantité et la durée de la consommation d’alcool peuvent influencer le rythme de récupération.

De plus, les personnes présentant certains facteurs de risque cardiovasculaire, collectivement appelés « conditions athérogènes », ont connu moins de récupération dans des régions spécifiques, telles que les régions frontales antérieures, pariétales inférieures et temporales latérales/mésiales, qui ont été particulièrement touchées. On sait que ces conditions affectent la santé des vaisseaux sanguins et leur présence semble entraver le processus de guérison du cerveau pendant l’abstinence.

« Ceux qui souffrent de conditions favorisant l’athérosclérose, l’accumulation de plaque dans le système artériel (telles que l’hypertension artérielle, l’hyperlipidémie, le diabète et le tabagisme) n’ont pas montré autant d’amélioration dans plusieurs régions corticales que le groupe sans conditions favorisant l’athérosclérose ; par conséquent, il est extrêmement important de traiter et de gérer efficacement de telles conditions », a déclaré Durazzo.

Bien que ces résultats offrent de l’espoir et des perspectives sur la récupération cérébrale pendant l’abstinence alcoolique, l’étude – comme toute recherche – comporte certaines limites. L’étude portait sur un échantillon relativement petit, ce qui peut affecter la généralisabilité des résultats.

“La taille de l’échantillon lors de l’évaluation de suivi après 6 à 7 mois était modeste”, a déclaré Durazzo. “La relation entre les améliorations de l’épaisseur corticale, les troubles et symptômes psychiatriques et les mesures de la fonction cognitive et de la qualité de vie doit être examinée.”

L’étude, “Récupération de l’épaisseur corticale régionale avec abstinence prolongée après le traitement chez les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool», a été rédigé par Timothy C. Durazzoa, Lauren H. Stephens et Dieter J. Meyerhoff.