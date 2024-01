Une recherche révolutionnaire dévoile les facteurs génétiques liés aux habitudes de jeu

Une étude révolutionnaire publiée dans Avances du JCPP a révélé de nouvelles informations sur la manière dont la génétique et l’environnement façonnent les habitudes de jeu. La recherche, axée sur les jumeaux, a révélé que la génétique joue un rôle plus important dans le comportement de jeu des garçons au fil du temps, tandis que les facteurs environnementaux ont plus d’influence sur les habitudes de jeu des filles.

Motivation derrière l’étude

Avec environ 3 milliards de personnes dans le monde qui pratiquent des jeux vidéo, les chercheurs souhaitent explorer les facteurs sous-jacents qui contribuent à ce passe-temps répandu. Cet intérêt est amplifié par l’inclusion potentielle des troubles du jeu dans les futures classifications psychiatriques, soulignant la nécessité d’une compréhension nuancée des racines du comportement de jeu. Cette étude, la première du genre à utiliser une conception de jumeaux longitudinaux, visait à disséquer les composantes génétiques et environnementales du jeu, en observant comment ces influences évoluent de l’enfance à la fin de l’adolescence.

« J’ai étudié le jeu problématique et je me suis également intéressé aux jeux, car ils semblent partager certaines caractéristiques, mais sont beaucoup moins étudiés. Je pensais que les données longitudinales d’un grand registre de jumeaux pourraient nous apprendre quelque chose sur le phénotype du jeu et, éventuellement, sur sa relation avec la santé psychologique et les troubles de dépendance », a expliqué l’auteur de l’étude Anders Nilsson, psychologue agréé et docteur travaillant à Centre de recherche psychiatrique à l’Institut Karolinska.

Méthodologie de recherche

L’étude a porté sur un échantillon massif de 32 006 jumeaux issus de l’étude sur les enfants et les adolescents en cours en Suède. Les chercheurs ont utilisé une approche longitudinale, étudiant les participants à trois stades critiques de développement : l’enfance (9 ans), le début de l’adolescence (15 ans) et la fin de l’adolescence (18 ans). L’échantillon était presque également divisé entre hommes et femmes et comprenait des jumeaux monozygotes (identiques), qui partagent tous leurs gènes, et des jumeaux dizygotes (fraternels), qui partagent environ la moitié de leurs gènes en ségrégation.

Il a été demandé aux parents d’indiquer la fréquence de jeu de leurs enfants, y compris les jeux sur ordinateur et à la télévision, avec des réponses allant de « jamais » à « presque quotidiennement ». Les chercheurs ont ensuite utilisé des techniques statistiques sophistiquées pour analyser ces réponses, en se concentrant sur les similitudes dans le comportement de jeu au sein des paires de jumeaux. Cette approche leur a permis d’estimer les contributions relatives des facteurs génétiques et des influences environnementales partagées (facteurs communs aux deux jumeaux d’un couple, comme l’environnement familial) au comportement de jeu.

Principales conclusions : le rôle de la génétique et de l’environnement dans le jeu

Les chercheurs ont découvert que les facteurs génétiques expliquaient une plus grande proportion de la variance du comportement de jeu chez les hommes que chez les femmes. Cette influence génétique n’était pas statique ; elle augmente considérablement à mesure que les garçons grandissent. Plus précisément, la contribution génétique a presque doublé chez les hommes âgés de 9 à 15 ans, passant de 31,3 % à 62,5 %. Pour les filles, cependant, l’influence génétique sur le comportement de jeu est restée relativement stable quel que soit l’âge, allant de 19,4 % à 23,4 %.

« La grande différence entre les filles et les garçons était un peu surprenante. Si d’autres types d’activités de dépistage avaient été inclus, nous aurions peut-être vu d’autres résultats », a déclaré Nilsson à PsyPost.

Les facteurs environnementaux communs aux jumeaux, tels que le cadre familial, ont joué un rôle plus important en influençant les habitudes de jeu des filles à travers les âges. Il est intéressant de noter que l’influence de l’environnement partagé était assez prononcée chez les garçons et les filles dès l’âge de 9 ans, mais à mesure que les garçons vieillissaient, cette influence diminuait nettement, ce qui suggère une diminution des effets familiaux et environnementaux communs sur leur comportement de jeu. Pour les filles, l’influence environnementale partagée est restée stable au fil du temps, ce qui indique un impact externe plus cohérent sur leurs activités de jeu.

L’étude a également révélé des différences notables dans les modèles de fréquence de jeu entre les garçons et les filles. Les garçons ont tendance à passer plus de temps à jouer à 15 et 18 ans qu’à 9 ans. En revanche, les filles ont montré une diminution de la fréquence de jeu avec l’âge ; une plus grande proportion de filles ont déclaré n’avoir jamais joué à 18 ans qu’à 9 ans. Cette divergence souligne les trajectoires variables d’engagement dans le jeu entre les sexes à mesure qu’ils grandissent.

Les résultats fournissent la preuve « que le jeu, et ce qui l’explique (par exemple les gènes et les facteurs environnementaux), varie considérablement en fonction de l’âge et du sexe étudiés », a expliqué Nilsson. « Par exemple, le jeu chez les garçons semble s’expliquer davantage par les gènes, tandis que l’environnement joue un rôle beaucoup plus important chez les femmes. Mais aussi que le jeu, comme pratiquement tous les autres phénotypes étudiés, s’explique à la fois par des gènes et par des facteurs environnementaux.

Limites et orientations futures de la recherche

Malgré ses conclusions révolutionnaires, l’étude a ses limites. Une contrainte importante était le recours aux rapports parentaux, qui ne reflètent pas toujours avec précision les habitudes de jeu des enfants, en particulier à mesure qu’ils atteignent l’adolescence et acquièrent plus d’indépendance. La méthode de mesure de la fréquence de jeu était également quelque peu large, ce qui aurait pu simplifier à l’extrême la complexité du comportement de jeu.

« La mesure du jeu est quelque peu grossière ; On a demandé aux parents des jumeaux à quelle fréquence les jumeaux jouaient, de tous les jours à moins d’un mois. Un compte rendu plus détaillé des heures passées aurait pu donner d’autres résultats », a déclaré Nilsson.

En ce qui concerne l’avenir, les chercheurs souhaitent approfondir ce domaine. Ils visent à mieux comprendre la relation entre le jeu, les schémas de jeu désordonnés et la santé psychologique. Un aspect important à explorer davantage est la manière dont le comportement de jeu est lié à d’autres activités sur écran et si les influences génétiques et environnementales sur le jeu se chevauchent avec celles sur d’autres comportements comme l’utilisation des médias sociaux.

“J’espère que nous finirons par avoir une meilleure compréhension du jeu et des troubles du jeu et de son lien avec la santé psychologique”, a déclaré Nilsson. Mais il « est important de noter » que dans la présente étude, « nous avons étudié les jeux en soipas de trouble du jeu ou d’autres formes de jeu problématique.

L’étude, “La génétique du jeu : une étude longitudinale sur les jumeaux», a été rédigé par Anders Nilsson, Ralf Kuja-Halkola, Paul Lichtenstein, Henrik Larsson, Sebastian Lundström, Helena Fatouros-Bergman, Nitya Jayaram-Lindström et Yasmina Molero.