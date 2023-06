Une recherche est en cours pour le submersible manquant qui emmène les gens voir le Titanic

Une recherche est en cours pour un submersible manquant qui transporte des personnes pour voir l’épave du Titanic, selon les médias.

La Garde côtière américaine a déclaré à BBC News qu’une recherche était en cours lundi au large de Terre-Neuve. OceanGate Expeditions a confirmé qu’il était propriétaire du navire manquant.

« Nous explorons et mobilisons toutes les options pour ramener l’équipage en toute sécurité », a déclaré la société dans un communiqué à BBC News. « Nous nous concentrons entièrement sur les membres d’équipage du submersible et leurs familles. »

La Garde côtière américaine à Boston n’a pas renvoyé immédiatement les messages envoyés par l’Associated Press.

En 2021, OceanGate Expeditions a commencé ce qu’il s’attendait à devenir un voyage annuel pour relater la détérioration du paquebot emblématique qui a heurté un iceberg et a coulé en 1912.

La société a déclaré à l’époque qu’en plus des archéologues et des biologistes marins, les expéditions comprendraient également environ 40 touristes rémunérés qui utiliseraient à tour de rôle l’équipement de sonar et effectueraient d’autres tâches dans le submersible pour cinq personnes.

Le premier groupe de touristes finançait l’expédition en dépensant entre 100 000 $ et 150 000 $ chacun.

The Associated Press