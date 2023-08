Une recherche en Colombie-Britannique montre l’impact de donner de l’argent aux sans-abri

Une nouvelle étude menée en Colombie-Britannique réfute le stéréotype persistant selon lequel on ne peut pas confier de l’argent aux sans-abri, selon le chercheur principal, qui affirme qu’elle met également en lumière une manière différente de répondre à la crise.

Le Dr Jiaying Zhao, professeur agrégé de psychologie à l’Université de la Colombie-Britannique, faisait partie d’une équipe qui a donné 7 500 $ à 50 sans-abri de Vancouver et les a ensuite suivis pendant un an.

Le point de départ, a expliqué Zhao, était une enquête dans laquelle les personnes interrogées estimaient que si les sans-abri recevaient cette somme d’argent, ils dépenseraient quatre fois plus que leurs homologues non-sans-abri en ce qu’on appelle les « biens de tentation ».

« Les gens en général ne font pas confiance aux sans-abri. Nous pensons que lorsque nous donnons de l’argent aux sans-abri, ils vont le gaspiller en drogue et en alcool. C’est une méfiance profondément enracinée et je pense que c’est injuste et ce n’est pas vrai », a déclaré Zhao. a déclaré à CTV News.

Cette méfiance – ainsi que les stéréotypes sur qui devient sans abri, comment et pourquoi – explique en partie pourquoi il existe une résistance généralisée à l’idée d’une solution politique potentielle qui fournirait des paiements sans conditions.

« Le transfert d’argent est une évidence. Mais personne n’est prêt à l’essayer », a déclaré Zhao, expliquant pourquoi elle était si convaincue de l’importance de mener cette étude particulière sur les dépenses.

« Nous dépensons des milliards chaque année pour gérer le sans-abrisme et cet investissement ne donne pas de bons retours, car la crise du sans-abrisme ne fait que s’aggraver. »

Alors, qu’a montré la recherche ?

« Lorsque nous parlons à ces gens, ils savent exactement ce qu’ils doivent faire pour retrouver un logement et ils n’ont tout simplement pas d’argent », a déclaré Zhao.

« Ils n’ont pas dépensé plus d’argent en alcool ou en drogues, contrairement à ce que les gens croient, mais ont plutôt dépensé cet argent en loyer, en nourriture, en logement, en transports en commun, en meubles, en voiture d’occasion, en vêtements. C’est tout à fait le contraire de ce que les gens pensent qu’ils je vais faire avec l’argent. »

Les participants qui ont reçu de l’argent ont été comparés à 65 personnes sans abri qui n’ont pas reçu de paiement. Ceux qui ont reçu le paiement n’ont pas dépensé plus d’argent en « biens de tentation », ont passé 99 jours de moins sans abri, ont augmenté leurs économies et ont passé moins de temps dans les refuges, ce qui a « épargné à la société » 777 $ par personne, selon un communiqué de presse de l’UBC.

L’étude n’a pas inclus les personnes vivant dans la rue ou souffrant de graves problèmes de toxicomanie ou de santé mentale, a noté Zhao, ajoutant que les personnes répondant à ces critères ne constituent pas la majorité des sans-abri.

« Les sans-abri ne sont pas si différents de nous. Quelque chose de terrible s’est produit et ils n’avaient rien sur quoi s’appuyer », a-t-elle déclaré, citant l’expulsion ou la perte d’un emploi pour cause de maladie ou d’accident comme exemples de la façon dont les gens perdent leur logement et luttent. trouver un autre endroit où vivre – en particulier dans un marché locatif comme Vancouver où les prix sont exorbitants et les taux d’inoccupation sont faibles.

L’exclusion des personnes les plus visibles et souvent décrites comme les « plus difficiles à loger » est, selon Zhao, une faiblesse de l’étude, car cela signifie qu’il n’existe aucune donnée sur la façon dont ou si les transferts monétaires seraient tout aussi efficaces pour cette population. Il n’existe aucune preuve non plus sur la manière dont ils dépenseraient l’argent s’il leur était fourni.

« Nous ne le savons pas, il n’y a aucune preuve, et c’est quelque chose à considérer », dit-elle.

Néanmoins, Zhao affirme que disposer de données sur la manière dont les personnes qui ont reçu l’argent l’ont réellement dépensé est quelque chose qui, selon elle, aidera à contrecarrer les stéréotypes, à accroître l’empathie et potentiellement à rallier les sceptiques et le public à l’idée de fournir des transferts d’argent.

Maintenant que l’étude est terminée, il est prévu de la reproduire et de l’étendre à d’autres villes du Canada et des États-Unis.