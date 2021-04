Le rapport publié jeudi indique que le risque de maladie rare connue sous le nom de thrombose veineuse cérébrale (CVT) suite à une infection au Covid-19 est « environ 100 fois plus grand que la normale » et « plusieurs fois plus élevé»Que ce n’est après la vaccination ou après la grippe.

Les chercheurs ont examiné les dossiers de santé de 500000 patients atteints de Covid-19 pour estimer l’incidence absolue de la CVT dans les deux semaines suivant le diagnostic de Covid-19, la grippe ou la vaccination contre le coronavirus. Ils ont constaté que la coagulation est environ huit fois plus susceptible de se produire après la contraction du Covid-19 qu’après la vaccination avec le vaccin AZ-Oxford Covid-19. Comparé aux vaccins fabriqués par Pfizer ou Moderna, le risque de CVT de Covid-19 est environ 10 fois plus élevé.

Les chercheurs, cependant, appellent à une interprétation prudente des comparaisons, car les données arrivent toujours.

«Les associations possibles entre les vaccins et la CVT suscitent des inquiétudes, ce qui pousse les gouvernements et les régulateurs à restreindre l’utilisation de certains vaccins. Pourtant, une question clé restait inconnue: «Quel est le risque de CVT suite à un diagnostic de Covid-19?» dit le professeur de psychiatrie et chef du groupe de neurobiologie translationnelle à l’Université d’Oxford Paul Harrison.

Certains pays ont limité l’utilisation du vaccin Oxford-AstraZeneca – qui a été renommé Vaxzevria – à certaines tranches d’âge après que l’Agence européenne des médicaments a confirmé les liens possibles du vaccin avec des cas de coagulation sanguine, dont plusieurs ont été mortels. Le Danemark a complètement arrêté l’utilisation du jab.

Pendant ce temps, un autre vaccin approuvé par l’EMA, Johnson & Johnson’s, est à l’étude aux États-Unis et en Europe à la suite de cas de coagulation sanguine et d’au moins un décès.

Les deux vaccins sont basés sur une méthode similaire, connue sous le nom de vecteurs adénoviraux. Les régulateurs et les chercheurs s’efforcent de savoir si les incidences de la coagulation sanguine sont causées par une réponse immunitaire aux vaccins adénoviraux

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!