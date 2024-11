Une recherche de l’UBC suggère que les graisses pourraient déclencher la production d’insuline

Une recherche du laboratoire de signalisation moléculaire dans le diabète de l’UBC suggère voies de l’insuline pourrait être plus diversifié qu’on ne le pensait auparavant. Les résultats ont le potentiel d’éclairer les soins nutritionnels personnalisés pour la gestion du diabète.

Les résultats de l’étude en cours ont été publiés dans Métabolisme cellulaire en juillet. Ils ont montré une variation dans les réponses insuliniques des individus aux trois macronutriments : les glucides, les graisses et les protéines. L’étude a révélé que les graisses pourraient stimuler la libération d’insuline chez certaines personnes, remettant en question le consensus actuel selon lequel les graisses ont un effet négligeable sur les niveaux d’insuline, contrairement aux glucides ou à certaines protéines.

Insulinel’hormone responsable du déplacement du sucre de la circulation sanguine vers les cellules pour produire de l’énergie, est sécrétée par des amas de cellules du pancréas appelés îlots. La consommation de glucides modifie le taux de sucre dans le sang, provoquant généralement un pic de sucre dans le sang suivi d’une réponse insulinique.

« Lorsque la plupart des laboratoires étudient la fonction des îlots (la quantité d’insuline libérée par ces îlots), ils se contentent d’examiner le glucose », a déclaré le Dr Jelena Kolic, auteur principal de l’étude et associée de recherche au laboratoire.

Les chercheurs ont collecté des îlots auprès de donneurs décédés et chaque échantillon a été exposé à un macronutriment différent à la fois.

La majorité des îlots sécrètent le plus d’insuline en réponse aux glucides. Neuf pour cent ont répondu plus fortement aux protéines qu’aux glucides ou aux graisses. Cependant, huit pour cent ont répondu le plus fortement aux graisses, s’opposant à l’idée selon laquelle les graisses ont peu ou pas d’effet sur la sécrétion d’insuline.

« Nous avons été vraiment choqués par les réactions en matière d’acides gras », a déclaré Kolic.

La première fois que l’un des co-auteurs de l’étude a constaté une réponse insulinique élevée aux graisses, l’équipe de recherche a revérifié la solution pour s’assurer qu’elle n’avait pas été confondue avec une solution riche en glucose. Il a fallu plusieurs autres instances pour que l’équipe reconnaisse la découverte qu’elle avait faite.

L’ampleur de l’étude a été un facteur clé à l’origine de cette avancée.

« Il s’agit, à notre connaissance, de l’une des plus grandes études réalisées sur les îlots humains », a déclaré Kolic.

L’étude, qui a débuté en 2016, a examiné les îlots de 140 donneurs. Avec moins d’échantillons, les îlots qui répondaient le plus fortement aux graisses auraient pu être complètement ignorés ou considérés comme des valeurs aberrantes.

Les îlots provenant de donneurs atteints de diabète de type 2 – une maladie caractérisée par une insensibilité à l’insuline – ont présenté sans surprise une réponse insulinique retardée aux glucides. Cependant, les réponses insuliniques aux protéines n’étaient pas altérées, ce qui pourrait soutenir l’idée d’une gestion individualisée du diabète.

Par exemple, si un certain type de protéine pouvait stimuler une personne diabétique à produire suffisamment d’insuline, son diabète pourrait éventuellement être contrôlé en augmentant les niveaux de protéines dans son alimentation.

Les chercheurs ont utilisé le multiomique pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à ces réponses. Cela impliquait de collecter plusieurs ensembles de données sur les tissus des îlots, telles que leurs protéines et leurs transcrits d’ARN, les molécules responsables de la création de protéines à partir de l’ADN. Ils ont analysé la relation entre ces ensembles de données et les réponses insuliniques des îlots.

Les chercheurs ont également découvert des corrélations entre l’abondance de certaines protéines et les réponses insuliniques. Mais ils ont également découvert des centaines de protéines nouvelles et inexplorées.

À l’avenir, Kolic espère étudier davantage ces protéines et la façon dont elles affectent la libération d’insuline. Ils élargissent l’étude pour étudier le glucagon, une autre hormone sécrétée par les cellules des îlots qui a les actions opposées à celles de l’insuline.

« La science est difficile », a déclaré Kolic. « Si une réponse vous intéresse vraiment, il existe un moyen de la découvrir. Ce n’est peut-être pas toujours une ligne directe.

