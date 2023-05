Une recherche canadienne soulève des inquiétudes quant à l’augmentation des visites aux urgences par les femmes enceintes consommant du cannabis

Les chercheurs à l’origine d’une nouvelle étude suggérant une augmentation des visites à l’hôpital des femmes enceintes liées à la consommation de cannabis se disent préoccupés par les risques potentiels, notamment les naissances prématurées et les faibles poids à la naissance.

Le document de recherche, publié lundi dans le Journal de l’Association médicale canadienne ont suivi les données de près d’un million de grossesses en Ontario entre janvier 2015 et juillet 2021.

Parmi celles-ci, une petite fraction – 540 femmes enceintes – s’est rendue aux urgences ou a été hospitalisée pour consommation de cannabis, selon les données administratives sur la santé compilées par les chercheurs. La plupart de ces cas, 390, étaient des visites aux urgences.

Mais le taux de visites dans les hôpitaux de soins aigus a augmenté après la légalisation du cannabis à des fins récréatives en octobre 2018, passant de 11 grossesses sur 100 000 à 20 pour 100 000, selon l’étude.

L’auteur principal, médecin de famille et chercheur en santé publique, le Dr Daniel Myran, a déclaré que même si ces incidents sont rares, ils sont également graves et que leur taux croissant est particulièrement inquiétant.

« Ce qui m’inquiète, c’est qu’il s’agit de présentations très graves, et l’augmentation de ces présentations graves représente-t-elle une augmentation beaucoup plus importante de la consommation générale de cannabis pendant la grossesse ? » a-t-il déclaré à CBC News.

L’étude note que la raison la plus courante pour avoir besoin de soins d’urgence liés au cannabis était la consommation de substances nocives, selon les codes utilisés par le personnel hospitalier. Viennent ensuite la dépendance ou le sevrage au cannabis et l’intoxication aiguë.

Myran, membre de l’Institut de recherche Bruyère et de l’Hôpital d’Ottawa, a déclaré que les bébés nés de ces patients étaient plus susceptibles d’avoir un poids de naissance inférieur, des naissances prématurées ou de devoir être admis dans une unité néonatale de soins intensifs.

« Compte tenu des risques inconnus du cannabis à l’heure actuelle, la ligne de conduite la plus sûre est de ne pas consommer de cannabis pendant la grossesse », a-t-il déclaré.

« Nous n’avons pas encore les réponses »

Mais d’autres chercheurs avertissent que davantage de preuves sont nécessaires avant de faire des recommandations générales.

L’étude suggère que le facteur de risque le plus important pour la consommation de cannabis pendant la grossesse était les nausées matinales sévères, et Myran a déclaré que les femmes pourraient s’auto-médicamenter pour soulager leurs nausées.

Marlena Fejzo, chercheuse à l’Université de Californie du Sud, a souligné que les formes graves de nausées et de vomissements peuvent également entraîner un faible poids à la naissance et des naissances prématurées, ce qui ne permet pas de savoir si la consommation de cannabis ou un problème de santé sous-jacent est responsable des résultats négatifs dans l’étude ontarienne.

Fejzo est également le conseiller scientifique de la Hyperemesis Education and Research Foundation, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur un état de nausées extrêmes et de vomissements persistants appelés hyperemesis gravidarum, rencontrés dans environ 1% des grossesses.

« Nous n’avons pas encore de réponses quant à savoir s’il est plus sûr de prendre du cannabis que de laisser votre hyperémèse non traitée pendant la grossesse », a-t-elle déclaré.

Selon une nouvelle étude, le facteur de risque le plus courant chez les femmes enceintes qui consommaient du cannabis était les nausées matinales sévères. (David Donnelly/CBC)

Elle a souffert de cette maladie débilitante pendant sa grossesse et a déclaré qu’elle était si malade qu’elle était incapable de manger ou de boire.

Ses recherches, menées aux États-Unis, montrent que de nombreuses femmes enceintes ont déclaré avoir consommé du cannabis parce que les autres traitements ne sont pas efficaces pour leurs nausées et vomissements. Ils disent que le cannabis est la seule chose qui leur permet de manger.

« Les gens prennent du cannabis, vous ne pouvez donc pas simplement ignorer ce fait », a déclaré Fejzo. « Ils méritent des réponses quant à la sécurité de la consommation de cannabis pendant la grossesse. »

« Laissé en plan »

Le Dr Dominique Morisano, professeur auxiliaire en santé publique à l’Université de Toronto, a ajouté que les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale pendant la grossesse peuvent également se tourner vers le cannabis pour se soigner.

« Beaucoup de femmes sont laissées pour compte pendant et après la grossesse en termes de soins de santé mentale », a-t-elle déclaré.

Les fluctuations hormonales et les changements de vie majeurs qui peuvent accompagner un bébé peuvent apporter de nouveaux défis psychologiques, tandis que certains – mais pas tout – les médicaments pharmaceutiques sont interdits pendant la grossesse et la thérapie coûte cher, a souligné Morisano.

« Nous devrions faire mieux pour les femmes enceintes et les soins post-partum dans notre société », a-t-elle déclaré.

« Si nous ne le faisons pas, les gens vont chercher leurs propres moyens de prendre soin d’eux-mêmes. »

Selon Santé Canada , l’option la plus sûre est d’arrêter de consommer du cannabis pendant la grossesse. L’agence fédérale recommande aux consommateurs de cannabis médical de parler à leur médecin d’alternatives plus sûres.

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada affirme qu’il existe des preuves solides que la consommation de cannabis pendant la grossesse présente un risque de préjudice à vie pour le fœtus en développement lié à la fonction de mémoire, au comportement hyperactif, à l’anxiété et à la dépression.