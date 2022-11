Une recherche canadienne quantifie la dépression provoquée par une pandémie

Une nouvelle étude suggère qu’environ un adulte canadien âgé sur huit a souffert de dépression pour la première fois pendant la pandémie.

Les résultats d’une enquête menée auprès de plus de 20 000 adultes canadiens âgés de 50 ans et plus ont été publiés dans l’International Journal of Environmental Research and Public Health et ont identifié des données quantitatives qui montrent des poussées prévalentes de dépression chez les personnes âgées sans problèmes de santé mentale antérieurs.

Andie MacNeil, chercheur à l’Université de Toronto et auteur de l’étude, a déclaré jeudi dans un communiqué de presse que ce taux élevé de dépression d’apparition initiale “met en évidence le lourd tribut à la santé mentale que la pandémie a causé dans un groupe d’adultes âgés auparavant en bonne santé mentale”. .”

L’étude a déterminé de nombreux facteurs qui étaient corrélés au déclin de la santé mentale chez les personnes âgées pendant la pandémie, notamment les difficultés financières, un sentiment de solitude et d’isolement et les conflits familiaux.

Les chercheurs ont également évalué les participants à l’enquête ayant des antécédents de déclin de la santé mentale, trouvant près de la moitié (45%) du groupe signalant un état de dépression à l’automne 2020.

Sapirya Birk, un autre co-auteur de l’étude et chercheur à l’Université Carleton, voit comment la pandémie a particulièrement touché les personnes qui avaient des antécédents de dépression – et ce que ces données devraient signifier pour le dépistage des soins de santé et les ressources en santé mentale.

“Les professionnels de la santé doivent être vigilants dans le dépistage de leurs patients qui ont eu des problèmes de santé mentale à un stade antérieur de leur vie”, a-t-elle déclaré dans le communiqué.

En plus d’identifier une augmentation effrénée des cas de dépression dans tout le pays, les données ont également déterminé les susceptibilités démographiques au déclin de la santé mentale chez les personnes à faible statut socio-économique.

Les aînés canadiens souffrant de douleur chronique qui avaient de la difficulté à accéder aux traitements, aux médicaments ou aux services de santé habituels étaient plus susceptibles de souffrir de dépression à l’automne 2020.

La recherche a également indiqué que les adultes qui ont enduré des conflits familiaux pendant l’épidémie de COVID-19 étaient trois fois plus susceptibles de développer une dépression que ceux qui ne l’ont pas fait.

“Nous espérons que nos résultats pourront aider les professionnels de la santé et du travail social à améliorer le dépistage ciblé et la sensibilisation pour identifier et servir les personnes âgées les plus à risque de dépression”, a déclaré MacNeil.