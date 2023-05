Une recherche au Mexique prête à trouver les marsouins les plus menacés au monde

MEXICO CITY (AP) – Des responsables mexicains et le groupe de conservation Sea Shepherd ont déclaré lundi que des experts partiraient à bord de deux navires dans le but de localiser les quelques marinas vaquita restantes, le mammifère marin le plus menacé au monde.

Le secrétaire mexicain à l’environnement a déclaré que des experts des États-Unis, du Canada et du Mexique utiliseront des jumelles, des appareils de visée et des moniteurs acoustiques pour tenter de localiser les minuscules marsouins insaisissables. L’espèce ne peut pas être capturée, détenue ou élevée en captivité.

Le voyage se déroulera du 10 au 27 mai dans le golfe de Californie, également connu sous le nom de mer de Cortez, le seul endroit où vit le vaquita. Le groupe voyagera à bord d’un navire de Sea Shepherd et d’un bateau mexicain pour essayer d’apercevoir des vaquitas ; on pense qu’il ne reste que huit des créatures.

La pêche illégale au filet maillant piège et tue le vaquita. Les pêcheurs installent les filets pour attraper le totoaba, un poisson dont la vessie natatoire est considérée comme un mets délicat en Chine et peut rapporter des milliers de dollars par livre (kilogramme).

Sea Shepherd travaille dans le Golfe aux côtés de la marine mexicaine pour décourager la pêche illégale dans la seule zone où les vaquitas ont été vus pour la dernière fois. La zone est connue sous le nom de zone de «tolérance zéro» et aucune pêche n’y est censée être autorisée. Cependant, des bateaux de pêche illégaux y sont régulièrement aperçus, et le Mexique n’a donc pas été en mesure de les arrêter complètement.

Pritam Singh, président de Sea Shepherd, a déclaré qu’une combinaison de patrouilles et le plan de la marine mexicaine visant à couler des blocs de béton avec des crochets pour piéger les filets illégaux a réduit le nombre d’heures que les bateaux de pêche passent dans la zone réglementée de 79% en 2022, par rapport à l’année dernière.

Singh a déclaré que « les 18 derniers mois ont été incroyablement percutants et encourageants », tout en notant que « le chemin à parcourir pour sauver cette espèce est long ».

La dernière expédition d’observation de ce type en 2021 a donné des observations probables entre 5 et 13 vaquitas, une baisse par rapport à l’enquête précédente en 2019. Les marsouins sont si petits et si insaisissables, et sont généralement vus de si loin, qu’il est difficile d’être sûr si les observateurs voient un vaquita, combien ils en ont vu ou s’ils ont vu le même animal deux fois.

Mais la pêche illégale elle-même a entravé les calculs de population dans le passé.

Selon un rapport d’experts publié en 2022, les enquêtes de 2019 et de 2021 « ont été entravées par la présence de nombreux bateaux de pêche illégaux avec des filets maillants dans l’eau. Certaines zones n’ont pas pu être étudiées du tout certains jours en raison de la densité de la pêche illégale.

Les efforts de protection du gouvernement ont été inégaux, au mieux, et se heurtent souvent à une opposition violente de la part des pêcheurs locaux.

L’administration du président Andrés Manuel López Obrador a largement refusé de dépenser de l’argent pour indemniser les pêcheurs qui restent en dehors du refuge vaquita et qui cessent d’utiliser des filets maillants, ou de surveiller leur présence ou les zones d’où ils partent.

The Associated Press