Une recette bizarre d’omelette Oreo au chocolat a laissé Internet dégoûté

L’omelette est un plat de base à base d’œufs battus et est appréciée par presque tous les ménages du monde entier. Cependant, récemment, une personne a expérimenté les ingrédients traditionnels de ce plat incontournable en y ajoutant de l’oreo. Une vidéo bizarre de son processus de fabrication d’omelettes est devenue virale sur Internet, laissant tous les amateurs d’omelettes mal à l’aise. Dans un clip qui fait le tour d’Internet, on peut voir la personne se préparer pour sa spécialité expérimentale en mettant des œufs dans un verre. Cependant, plus loin dans la vidéo, il y ajoute des morceaux d’oreo. Il y ajoute également du sirop de chocolat.

Après avoir fouetté le tout, il le met dans une casserole, ajoute des biscuits oreo et laisse cuire. Dans la vidéo, on peut voir un homme commenter à quel point le plat est mauvais. Regarde:

La vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 3,7 000 likes. Les gens peuvent être vus exprimer leur dégoût dans la section des commentaires.

Cependant, ce n’est pas la première fois que quelqu’un expérimente une omelette. Plus tôt, un vendeur de nourriture indien a expérimenté les ingrédients traditionnels de ce plat incontournable en y ajoutant du coco-cola et de l’oreo. Une vidéo bizarre de son processus de fabrication d’omelettes est devenue virale sur Internet, laissant tous les amateurs d’omelettes mal à l’aise. Dans un clip qui fait le tour du web, on voit le vendeur indien préparer sa spécialité expérimentale en chauffant la poêle avec quelques gouttes d’huile. Le début semble normal, cependant, il devient bizarre lorsque le vendeur vide une petite bouteille de coco-cola dans la casserole. Eh bien, cela ne suffisait pas, il ouvre alors un petit paquet de biscuits Oreo et les écrase tous dans la poêle, préparant ainsi son étrange sauce pour l’omelette.

Après que la sauce semble être cuite, le vendeur vide alors un verre d’œufs battus dans la casserole. Cependant, le mélange s’avère trop détrempé pour être retourné comme une omelette normale. Mais cela n’arrête pas le vendeur. Il continue à préparer le pain pour le plat. Couper près de 4-5 morceaux de pain brun, il les ajoute ensuite dans la poêle et les mélange avec.

L’expérience échoue alors car il est incapable de retourner l’omelette et la majeure partie du plat tombe dans le processus. Eh bien, le deuxième revers n’a pas non plus suffi à arrêter le vendeur. Il continue ensuite à servir le pain cuit en le garnissant d’oignons, de coriandre et de biscuits oreo écrasés.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici